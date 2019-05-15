Пэрис Хилтон публично назвала Линдси Лохан «жалкой и убогой» (видео)
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Светские львицы ведут давнюю вражду
Пэрис Хилтон, выступая на шоу Watch What Happens Live негативно высказалась в адрес бывшей подруги Линдси Лохан. Раньше девушки постоянно проводили время вместе, однако дружба закончилась в один момент.
Ведущий шоу предложил Хилтон назвать три положительных качества экс-подруги. Пэрис задумалась и сказала: «Ну, она определенно жалкая и убогая», чем немало изумила его.
Отвечая на вопрос, преуспевает ли сейчас Линдси, Пэрис с сарказмом ответила: «О, да, разумеется».
Стоит напомнить, что вражда между девушками длится уже достаточно долго. Сперва они проводили много времени вместе и позировали папарацци исключительно вдвоем, но однажды дружба завершилась, и никто из них не дал четкого ответа, что стало причиной размолвки.