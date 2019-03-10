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    Шоу-биз

    Пэрис Хилтон вышла на подиум в эффектном черно-розовом образе

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    <p>Пэрис Хилтон</p> <p>Фото: соцсети</p> - Пэрис Хилтон вышла на подиум в эффектном черно-розовом образе

    Пэрис Хилтон

    Фото: соцсети

    «Блондинка в шоколаде» обожает откровенные наряды

    38-летняя Пэрис Хилтон продефилировала на показе Christian Cowan в Лос-Анджелесе. Светская львица не стала изменять своим вкусам и появилась на мероприятии в любимом розовом цвете.

    Показ прошел на городском рынке в центре города. Новую коллекцию Кристиана Коуэна представили в числе других моделей Пэрис Хилтон и Хайди Клум.

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    Пэрис Хилтон вышла на подиум в эффектном черно-розовом образе
    Пэрис Хилтон вышла на подиум в эффектном черно-розовом образе
    Пэрис Хилтон вышла на подиум в эффектном черно-розовом образе
    Пэрис Хилтон вышла на подиум в эффектном черно-розовом образе
    Пэрис Хилтон вышла на подиум в эффектном черно-розовом образе
    Пэрис Хилтон вышла на подиум в эффектном черно-розовом образе
    Пэрис Хилтон вышла на подиум в эффектном черно-розовом образе
    Фото: соцсети

    На подиуме «блондинка в шоколаде» блистала в латексных ботфортах и черно-розовом платье. Игра контрастов в наряде звезды получилась очень эффектной. Пэрис взяла на руки маленькую собачку, чтобы еще больше влиться в образ «крутой девчонки». Яркий макияж с насыщенными черными стрелками идеально вписался в общую концепцию.

    Пэрис Хилтон часто выбирает откровенные наряды, которые приводят в восторг ее поклонников. На афтепати «Оскара» светская львица «выгуляла» очередной эффектный образ.

    мода и красота Пэрис Хилтон как быть модным подиум
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