Пэрис Хилтон вышла на подиум в эффектном черно-розовом образе



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Пэрис Хилтон Фото: соцсети

«Блондинка в шоколаде» обожает откровенные наряды

38-летняя Пэрис Хилтон продефилировала на показе Christian Cowan в Лос-Анджелесе. Светская львица не стала изменять своим вкусам и появилась на мероприятии в любимом розовом цвете.

Показ прошел на городском рынке в центре города. Новую коллекцию Кристиана Коуэна представили в числе других моделей Пэрис Хилтон и Хайди Клум.

На подиуме «блондинка в шоколаде» блистала в латексных ботфортах и черно-розовом платье. Игра контрастов в наряде звезды получилась очень эффектной. Пэрис взяла на руки маленькую собачку, чтобы еще больше влиться в образ «крутой девчонки». Яркий макияж с насыщенными черными стрелками идеально вписался в общую концепцию.

Пэрис Хилтон часто выбирает откровенные наряды, которые приводят в восторг ее поклонников. На афтепати «Оскара» светская львица «выгуляла» очередной эффектный образ.