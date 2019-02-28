Певица Pink показала фигуру в купальнике на отдыхе в Мексике



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Пинк

Легендарная поп-певица порадовала поклонников новыми фото

После напряженных трудовых будней Pink отправилась в заслуженный отпуск. На прошлой неделе 39-летняя певица закрыла церемонию BRIT Awards своим великолепным выступлением, в ходе которого летала над сценой, пела свои главные хиты и выражала поддержку ЛГБТ-собществу, движениям #MeToo, Black Lives Matter и другим организациям.

Также она успела представить новый сингл и анонсировать альбом, который выйдет уже в апреле. Теперь можно и расслабиться на мексиканском пляже, в бикини и рядом с мужем Кэри Хартом.

Ранее сообщалось, что на знаменитой Аллее славы в Голливуде появилась звезда 39-летней Пинк.

На торжественную церемонию певица пожаловала вместе со своей семьей: 43-летним мужем Кэри Хартом, семилетней дочерью Уиллоу и двухлетним сыном Джеймсоном. Поддержать Пинк приехала и знаменитая телеведущая Эллен Дедженерес.





Джерело: Super