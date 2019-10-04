Пианист Фима Чупахин в Киеве презентует свой дебютный альбом «Water»



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Фима Чупахин сотрудничал с Сергеем Бабкиным, Джамалой, SunSay, а также написал музыку к фильму «Дике поле» по роману Сергея Жадана «Ворошиловград»

14 октября известный украинский джазовый пианист и медиа-композитор Фима Чупахин презентует дебютный альбом «Water» в Киеве. Концерт состоится в рамках украинского тура в столичном Caribbean Club Concert Hall.

Пластинка «Water» официально выйдет на всех стримингових платформах уже 8 октября. Она была записана в Нью-Йорке весной этого года с мощным составом талантливых молодых музыкантов, которые являются одними из самых ярких представителей современной джазовой сцены - Jonathan Barber (барабаны) Josh Evans (труба), Vuyo Sotashe (вокал), James Robbins (бас), Yoav Eshed (гитара) и Сергей Аванесов (саксофон).

Известный американский журналист Ted Panken (JazzTimes, Down Beat) охарактеризовал этот альбом так: «Проницательная, мелодичная работа, в которой Чупахин направляет музыкантов четкой композиционной рукой, наделяя музыку своей гармоничной идентичностью, однако отдавая Нью-Йоркским коллегам достаточно пространства для маневра. Его фортепианные соло тонкие, мастерские, убедительные, никогда не грубые и не агрессивные».

Напомним, что Фима Чупахин является сооснователем и участником джазового коллектива Acoustic Quartet. Он сотрудничал с Сергеем Бабкиным, Джамалой, SunSay и другими, а также написал музыку к фильму «Дике поле» по роману Сергея Жадана «Ворошиловград». В 2018 году пианист вместе с Сергеем Жаданом основали проект Zhadan&Fima, который недавно выпустил мини-альбом.

В концерте 14 октября примет участие музыкальный партнер и близкий друг Фимы - известный трубач Дмитрий Бондарев. Презентация альбома «Water» состоится в составе квинтета.