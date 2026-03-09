Головна Скотч Шоу-біз
Оля Полякова показалася у новому образі: соцмережі порівняли співачку з Лободою

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Соцмережі порівняли Олю Полякову зі Світланою Лободою
колаж: glavcom.uа

Співачка з’явилася на сцені в шубі та леопардовому костюмі

Українська співачка Оля Полякова змінила свій стиль. На сцені виконавиця почала з'являтися у нових костюмах, що нагадали користувачам у мережі сценічні образи співачки Світлани Лободи. Українці порівняли образи співачок з останніх їхніх концертів та знайшли схожість не лише в одязі, Про це пише «Главком».

Олю Полякову почали порівнювати зі Світланою Лободою через її недавню появу на сцені в незвичайному образі. Співачка вбралася на свій концерт у штанах та корсеті з леопардовим принтом, її образ доповнила шуба та темні окуляри, які також полюбляє одягати Світлана Лобода.

Олю Полякову почали порівнювати зі Світланою Лободою
фото: скриншот Threads

На фото з останніх публікацій співачок в Instagram можна побачити певну схожість в їх образах. Крім цього, на своєму недавньому концерті Оля Полякова повисла на жердині під час виступу. Це підмітили користувачі та знайшли схожий кадр з концерту Світлани Лободи, яка виконує схожі дії.

Олю Полякову почали порівнювати зі Світланою Лободою через схожість в їхніх образах та концертах
фото: скриншот Threads

Як соцмережі порівнюють Олю Полякову зі Світланою Лободою

У коментарях в соцмережах Instagram і Threads думки українців стосовно схожості між Поляковою та Лободою розділилися. Дехто з коментаторів зауважив, що Світлану Лободу неможливо замінити та Оля Полякова лише пародіює її на сцені. Інші ж користувачі вважають, що Полякова має власний стиль в музиці та свій образ.

Соцмережі порівнюють Олю Полякову зі Світланою Лободою
фото: скриншот Threads
Соцмережі порівнюють Олю Полякову зі Світланою Лободою
фото: скриншот Threads
  • «Хтось хоче бути як Лобода, але Лобода одна!»
  • «Так на те і розраховано. Це Полякова в розважальній програмі копіює Лободу.Не знайшли відмінностей?То це комплімент для неї».
Соцмережі порівнюють Олю Полякову зі Світланою Лободою
фото: скриншот Threads
Соцмережі порівнюють Олю Полякову зі Світланою Лободою
фото: скриншот Instagram
  • «Ми стали свідками невдалого ребрендингу Олі Полякової. Образ королеви ночі втратив актуальність, Оля з командою занурилась в пошуки нової комерційної обгортки».
  • «Це супер очевидно, що це Оля і її стиль. Є різні жанри музики і вона має свого слухача. Я не слухаю таку музику. Але її неймовірний вигляд і постійний рух клас».

До слова, співачка Світлана Лобода, яка перебувала в Дубаї (Об’єднані Арабські Емірати), опублікувала в Instagram кадри з підземного паркінгу, в якому вона переховувалася разом з іншими людьми через обстріли міста. За словами артистки, вона не змогла залишити ОАЕ через закриті кордони й припинення авіасполучення на фоні загострення конфлікту на Близькому Сході. 

