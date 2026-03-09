Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Козловський розповів, навіщо пристрасно поцілував Могилевську (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Козловський розповів, чому поцілував Наталю Могилевську на її концерті
фото: скриншот TikTok /vkozlovskiy

Наталя Могилевська розповіла, чому поцілувалася з Козловським

Віталій Козловський прокоментував свій поцілунок з Наталією Могилевської на сцені концерту до її 50-річчя. Співак зізнався, що цей перфоманс й досі обговорюють. Як повідомляє «Главком», про це співак розповів в етері шоу «єПитання на Новому».

За словами Віталія Козловського, їхній поцілунок був частиною шоу. «Але знаєте, що я вам хочу сказати. Це був не просто концерт Наталії Могилевської, це було її 50-річчя. І ми давно не бачилися», – сказав співак.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

До слів Козловського доєдналася Наталія Могилевська та зауважила, що всі питання стосовно їхнього поцілунку варто поставити режисерові концерту. Могилевська зауважила, що вона з Козловським лише актори.

Віталій Козловський та Наталія Могилевська разом взяли участь у шоу
Віталій Козловський та Наталія Могилевська разом взяли участь у шоу
фото: скриншот TikTok /vkozlovskiy

Під час етеру Віталій Козловський знову поцілував Наталію Могилевську, але цього разу у щоку та подарував їй букет троянд. Співак зазначив, що Могилевська була однією з тих, хто одразу привітав його з поверненням прав на його пісні у справі з ведучим Ігорем Кондратюком. «Я ніколи не забуду, що Наталя Могилевська була однією з перших і, напевно, єдиною артисткою, яка зателефонувала після судів з Кондратюком, привітала і плакала в трубку пів години. Це правда», – розповів Козловський.

Як повідомляв «Главком» багаторічній конфлікт між відомим українським співаком Віталієм Козловським та його колишнім продюсером Ігорем Кондратюком нарешті завершився. Ігор Кондратюк у своєму повідомленні зазначив, що борг, який тягнувся за співаком протягом багатьох років, було повністю сплачено. Внаслідок цього, права на пісні, які раніше належали продюсеру, тепер офіційно перейшли у власність Віталія Козловського.

Нагадаємо, Віталій Козловський зізнався, що пішов на службу до ЗСУ через провину після виступу у Москві.  За його словами, він не неодноразово перепрошував за свій вчинок. Артист пояснив, що відчував провину перед собою за той виступ, це стало однією з причин, чому він пішов до ЗСУ. 

Читайте також:

Теги: Наталя Могилевська Віталій Козловський шоубіз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лілія Сандулеса та Іво Бобул були у шлюбі 10 років
Іво Бобул заявив, що його ексдружина програвала гонорари у казино. Реакція співачки
10 лютого, 07:53
Артистка Лілія Сандулеса перебувала у шлюбі зі співаком Іво Бобулом
Лілія Сандулеса зізналася, чому зробила аборт у шлюбі з Іво Бобулом
9 лютого, 18:24
Позивачем у справі про розлучення подружжя став Тарас Тополя
Розлучення Тараса та Олени Тополі: стала відома причина розриву зіркової пари
10 лютого, 20:52
Дмитра Монатіка порівнюють з Ігорем Коломойським у мережі через зміни в його зовнішності
Мережа порівняла оновленого Монатіка з Коломойським (фото)
16 лютого, 16:22
Аліна Гросу зізналася, що її хрещена не вгадала стать її майбутньої дитини
Аліна Гросу розвінчала дар провидиці у своєї хрещеної Ірини Білик
16 лютого, 09:22
Злотник не зрозумів рішення Володимира Зеленського піти у президенти
«Пішов на плаху». Композитор Злотник пояснив, чому йому шкода Зеленського 
18 лютого, 13:03
Вперше Наомі Кемпбелл зустрілася з Джеффрі Епштейном у 2001 році
Наомі Кемпбелл згадується у файлах Епштейна: що відомо про їхні стосунки
20 лютого, 16:42
Козловський пояснив, чому долучився до лав ЗСУ
Козловський зізнався, що служба в ЗСУ була для нього покаранням за виступ у Москві
25 лютого, 17:02
Козловський виступив з сольним концертом
Концерт Козловського у палаці «Україна». Глядачі поставили двійку: співак не вивчив текст
2 березня, 11:10

Шоу-біз

Польща визначила представницю на Євробаченні – вона дізналася про це наступного дня
Польща визначила представницю на Євробаченні – вона дізналася про це наступного дня
Козловський розповів, навіщо пристрасно поцілував Могилевську (відео)
Козловський розповів, навіщо пристрасно поцілував Могилевську (відео)
Оля Полякова показалася у новому образі: соцмережі порівняли співачку з Лободою
Оля Полякова показалася у новому образі: соцмережі порівняли співачку з Лободою
Лос-Анджелес: будинок Ріанни обстріляли, коли співачка була вдома
Лос-Анджелес: будинок Ріанни обстріляли, коли співачка була вдома
Leleka оновила свою пісню для Євробачення: що змінилося?
Leleka оновила свою пісню для Євробачення: що змінилося?
Загадкова і зухвала. Швеція обрала свою пісню на Євробачення у Відні
Загадкова і зухвала. Швеція обрала свою пісню на Євробачення у Відні

Новини

В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
Вчора, 13:13
В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
Вчора, 05:59
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
7 березня, 17:29
Україна оформила потрійний подіум у біатлоні на Паралімпіаді
7 березня, 16:18
Росію освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026
7 березня, 11:15

Прес-релізи

Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
9 березня, 10:23
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua