Козловський розповів, навіщо пристрасно поцілував Могилевську (відео)

Наталя Могилевська розповіла, чому поцілувалася з Козловським

Віталій Козловський прокоментував свій поцілунок з Наталією Могилевської на сцені концерту до її 50-річчя. Співак зізнався, що цей перфоманс й досі обговорюють. Як повідомляє «Главком», про це співак розповів в етері шоу «єПитання на Новому».

За словами Віталія Козловського, їхній поцілунок був частиною шоу. «Але знаєте, що я вам хочу сказати. Це був не просто концерт Наталії Могилевської, це було її 50-річчя. І ми давно не бачилися», – сказав співак.

До слів Козловського доєдналася Наталія Могилевська та зауважила, що всі питання стосовно їхнього поцілунку варто поставити режисерові концерту. Могилевська зауважила, що вона з Козловським лише актори.

Віталій Козловський та Наталія Могилевська разом взяли участь у шоу фото: скриншот TikTok /vkozlovskiy

Під час етеру Віталій Козловський знову поцілував Наталію Могилевську, але цього разу у щоку та подарував їй букет троянд. Співак зазначив, що Могилевська була однією з тих, хто одразу привітав його з поверненням прав на його пісні у справі з ведучим Ігорем Кондратюком. «Я ніколи не забуду, що Наталя Могилевська була однією з перших і, напевно, єдиною артисткою, яка зателефонувала після судів з Кондратюком, привітала і плакала в трубку пів години. Це правда», – розповів Козловський.

Як повідомляв «Главком» багаторічній конфлікт між відомим українським співаком Віталієм Козловським та його колишнім продюсером Ігорем Кондратюком нарешті завершився. Ігор Кондратюк у своєму повідомленні зазначив, що борг, який тягнувся за співаком протягом багатьох років, було повністю сплачено. Внаслідок цього, права на пісні, які раніше належали продюсеру, тепер офіційно перейшли у власність Віталія Козловського.

Нагадаємо, Віталій Козловський зізнався, що пішов на службу до ЗСУ через провину після виступу у Москві. За його словами, він не неодноразово перепрошував за свій вчинок. Артист пояснив, що відчував провину перед собою за той виступ, це стало однією з причин, чому він пішов до ЗСУ.