Leleka оновила свою пісню для Євробачення: що змінилося?

Співачка внесла корективи у свою конкурсну заявку Ridnym

8 березня українська співачка Leleka презентувала новий варіант пісні Ridnym, з якою вона поїде на Євробачення-2026 у Відні. Про це повідомляє «Главком».

Яких змін зазнала пісня?

У новій версії композиції автори зробили кілька музичних змін, покликаних посилити її національне звучання. Найбільших змін зазнав початок пісні – вступ став більш атмосферним і виразним завдяки оновленій партії бандури. Її звучання зробили чистішим і більш помітним, що дозволяє одразу задати етнічний настрій композиції та підкреслити українські музичні корені.

Крім того, загальне аранжування пісні стало більш насиченим, а партія бандури у виконанні музиканта Ярослава Джуся отримала більшу роль у структурі композиції. Інструмент звучить яскравіше та органічніше вплітається у сучасну електронну основу треку.

«Версія пісні Ridnym для Євробачення для мене особлива. Мені хотілося ще сильніше підкреслити її коріння і звучання, тому на самому початку з’являється більше чистого звучання бандури. Бандура – дуже символічний інструмент для української культури. У її звучанні є наша історія, наші пісні й пам’ять. Я її називаю «українською арфою», але для нас вона має ще глибше значення – це звук, який миттєво повертає додому», – поділилася виконавиця для Суспільного.

Оновлена версія пісні представниці України на Євробаченні-2026: Leleka – Ridnym («Рідним»)

Leleka (справжнє ім’я – Вікторія Лелека) – 35-річна українська співачка, чия творчість поєднує емоційні історії та сучасну українську попмузику. Вона народилася в Ukraine, а її німецьке коріння також вплинуло на формування її музичного стилю.

Артистка має три вищі освіти. Спочатку вона здобула ступінь бакалавра з акторської майстерності у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Пізніше навчалася у Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden у Dresden, де отримала ступені бакалавра з джазового вокалу та магістра з композиції.

У 2016 році в Берліні був створений гурт Leleka, до складу якого також увійшли Роберт Вінрьодер, Томас Коларчик та Якоб Гегнер. Колектив працює у стилі фольк-джазу та здобув визнання завдяки численним нагородам і схвальним відгукам критиків. У 2024 році Корнійкова започаткувала сольний арт-поп та електронний проєкт Donbasgrl. Уже в 2025 році цей проєкт був відібраний до фестивалю Eurosonic Noorderslag, а також виступив хедлайнером сцени Green Futures на Glastonbury Festival.

Свою творчу ідентичність співачка формує через авторські пісні та живі виступи. У її музиці часто поєднуються сучасні аранжування з глибокими текстами, які торкаються тем родини, відчуття дому та людських зв’язків.

Нагадаємо, що співачка Leleka здобула максимальну підтримку від суддів та глядачів на Національному відборі України на Євробачення-2026. Вона отримала по 10 балів як від професійного журі, так і від глядачів, що в сумі принесло їй переможну 20-ку з конкурсною композицією Ridnym.