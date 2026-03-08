Загадкова і зухвала. Швеція обрала свою пісню на Євробачення у Відні

Швеція є найуспішнішою країною на Євробаченні, маючи у своєму активі сім перемог

Перемогу в національному відборі здобула зірка шведської музичної сцени

Felicia з піснею My System («Моя система») представить Швецію на Євробаченні-2026 у Відні.

Профіль Швеції на конкурсі Кількість виступів: 64 Дебют країни: 1958 рік (Alice Babs – Lilla stjärna, четверте місце) Найкращий результат: перемога (ABBA – Waterloo, 1974 рік; Herrey's – Diggi-loo Diggy-ley, 1984 рік; Carola – Fångad av en stormvind, 1991 рік; Charlotte Nilsson – Take Me To Your Heaven, 1999 рік; Loreen – Euphoria, 2012 рік; Måns Zelmerlöw – Heroes, 2015 рік; Loreen – Tattoo, 2023 рік) Минулорічний результат: четверте місце (KAJ – Bara bada bastu)

Melodifestivalen 2026

Фінал Melodifestivalen 2026 відбувся 7 березня та поставив крапку в п’ятитижневому відборі, який визначив представника Швеції на Євробаченні-2026. У цьогорічному сезоні участь у конкурсі взяли 30 пісень, які змагалися у шести шоу – п’яти півфіналах і фіналі. За підсумками попередніх етапів до вирішального концерту пройшли 12 найкращих виконавців, які й отримали шанс поборотися за право представляти країну на Євробаченні.

Грандфінал відбувався у Strawberry Arena у Стокгольмі. Ведучими шоу стали шведські телеведучі Гіна Діраві та Гампус Нессвольд, які провели глядачів через фінальний вечір конкурсу. Дванадцять фіналістів вийшли на сцену з надією отримати омріяний квиток на Євробачення.

Переможця визначали за традиційною системою голосування, що поєднує оцінки міжнародного журі та телеголосування шведських глядачів. У 2026 році до складу міжнародного журі увійшли представники Австралії, Фінляндії, Греції, Чехії, Франції, Вірменії та Італії. Кожна країна присуджувала свій набір балів, які згодом були об’єднані з результатами голосування глядачів у Швеції.

За підсумками вечора перемогу здобула фан-фаворитка Felicia з піснею My System. Саме вона представлятиме Швецію на Євробаченні-2026, яке цього року відбудеться у Відні.

П'ятірка найкращих була такою:

Felicia – My System, 161 бал Greczula – Half of Me, 134 бали Medina – Viva l'amor, 132 бали Smash Into Pieces – Hollow, 90 балів Brandsta City Släckers – Rakt in i elden, 82 бали

Виступ представниці Швеції на Євробаченні-2026: Felicia – My System («Моя система»)

Felicia (повне ім’я – Felicia Agneta Eriksson) – 24-річна шведська співачка та авторка пісень зі Стокгольма. Раніше вона виступала під сценічним ім’ям Fröken Snusk, під яким здобула широку популярність у Швеції.

Саме під цим псевдонімом артистка стала відомою завдяки пісням у жанрі EPA-dunk. Її трек Rid mig som en dalahäst став одним із найпопулярніших у Швеції у 2022 році за кількістю прослуховувань. Після прориву Fröken Snusk стала однією з найбільш затребуваних артисток у країнах Північної Європи, провівши понад 300 концертів. У 2023 році вона також увійшла до дев’ятки найпопулярніших виконавців на Spotify у Швеції.

У 2024 році співачка взяла участь у Melodifestivalen 2024 з піснею Unga & fria, де зупинилася за крок до фіналу. Наступного року вона розпочала новий етап кар’єри та почала випускати музику під ім’ям Felicia. Її перший сингл під новим сценічним ім’ям, Black Widow, одразу потрапив до трійки найпопулярніших пісень у шведському чарті Spotify.

Нагадаємо, що перемогу в національному відборі на Євробаченні в Норвегії здобув співак з енергійним виступом. Jonas Lovv з піснею Ya ya ya («Є, є, є») представить свою країну у Відні.

До слова, уперше від Сербії на Євробачення поїде гурт, повністю складений з чоловіків. Lavina з піснею Kraj mene («Біля мене») виступлять у Відні.