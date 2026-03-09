Польща визначила представницю на Євробаченні – вона дізналася про це наступного дня
Виконавиця знову виступить на конкурсі після пропущеного Євробачення-2020 через пандемію
Alicja з піснею Pray («Молитва») представить Польщу на Євробаченні-2026 у Відні. Про це повідомляє «Главком».
Кількість виступів: 27
Дебют країни: 1994 рік (Edyta Górniak – To nie ja, друге місце)
Найкращий результат: друге місце (Edyta Górniak – To nie ja, 1994 рік)
Минулорічний результат: чотирнадцяте місце (Justyna Steczkowska – Gaja)
Finał Krajowych Kwalifikacji 2026
Польський мовник Telewizja Polska провів національний відбір Finał Krajowych Kwalifikacji 2026, щоб визначити представника країни на Євробаченні-2026. Фінал відбору відбувся 7 березня у студії TVP Studio 5 у Варшаві. Шоу вів польський коментатор Євробачення Артур Оржех. У конкурсі взяли участь вісім артистів, які представили свої пісні у заздалегідь записаних виступах. Також у шоу виступили гості, пов’язані з конкурсом – учасник Євробачення у 2003 та 2006 роках Michał Wiśniewski та переможниця Дитячого Євробачення-2019 Viki Gabor.
Переможця відбору визначали на 100% глядачі. Онлайн-голосування у застосунку TVP VOD тривало з 28 лютого до 7 березня, після чого відкрили SMS-голосування, яке закрилося опівночі. Результати оголосили досить незвично: переможця назвали лише наступного дня – 8 березня у ранковій програмі Pytanie na śniadanie.
За підсумками голосування перемогу здобула Alicja з піснею Pray, яка і представить Польщу у Відні. Вона мала значний відрив від своїх конкурентів, зібравши майже третину від усіх голосів.
Підсумкова п'ятірка Finał Krajowych Kwalifikacji 2026 виглядала так:
- Alicja – Pray, 32.0% голосів
- Ola Antoniak – Don't You Try, 18.4%
- Basia Giewont – Zimna woda, 14.6%
- Piotr Pręgowski – Parawany tango, 11.5%
- Stasiek Kukulski – This Too Shall Pass, 9.6%
Виступ представниці Польщі на Євробаченні-2026: Alicja – Pray («Молитва»)
Alicja (повне ім'я – Alicja Szemplińska) – 23-річна співачка з польського міста Цеханув. Широку популярність у Польщі вона здобула у 2019 році, коли перемогла у вокальному шоу The Voice of Poland. Під час проєкту артистка виступала у команді музикантів Tomson та Baron з гурту Afromental.
У 2020 році співачка виграла польський відбір Szansa na Sukces з піснею Empires та мала представляти країну на Євробаченні-2020. Однак конкурс скасували через пандемію COVID-19, а Польща вирішила не обирати її повторно на наступний рік, хоча мала таке право.
Після цього Alicja продовжила музичну кар’єру, випускаючи нові сингли, зокрема Gdzieś та Pusto, а також виступаючи на телевізійних музичних шоу та фестивалях у Польщі. Окрім сольної діяльності, вона брала участь у написанні пісень і студійних записах разом із польськими продюсерами та музикантами. Співачка вже намагалася повернутися на конкурс у 2023 році, але тоді стала лише шостою на Tu bije serce Europy.
