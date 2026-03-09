Головна Скотч Шоу-біз
Польща визначила представницю на Євробаченні – вона дізналася про це наступного дня

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Польща вирішила зробити ставку на потужний вокал задля проходу до фіналу Євробачення
фото: TVP

Виконавиця знову виступить на конкурсі після пропущеного Євробачення-2020 через пандемію
 

Alicja з піснею Pray («Молитва») представить Польщу на Євробаченні-2026 у Відні. Про це повідомляє «Главком».

Профіль Польщі на конкурсі 

Кількість виступів: 27

Дебют країни: 1994 рік (Edyta Górniak – To nie ja, друге місце)

Найкращий результат: друге місце (Edyta Górniak – To nie ja, 1994 рік)

Минулорічний результат: чотирнадцяте місце (Justyna Steczkowska – Gaja)

Finał Krajowych Kwalifikacji 2026

Польський мовник Telewizja Polska провів національний відбір Finał Krajowych Kwalifikacji 2026, щоб визначити представника країни на Євробаченні-2026. Фінал відбору відбувся 7 березня у студії TVP Studio 5 у Варшаві. Шоу вів польський коментатор Євробачення Артур Оржех. У конкурсі взяли участь вісім артистів, які представили свої пісні у заздалегідь записаних виступах. Також у шоу виступили гості, пов’язані з конкурсом – учасник Євробачення у 2003 та 2006 роках Michał Wiśniewski та переможниця Дитячого Євробачення-2019 Viki Gabor.

Переможця відбору визначали на 100% глядачі. Онлайн-голосування у застосунку TVP VOD тривало з 28 лютого до 7 березня, після чого відкрили SMS-голосування, яке закрилося опівночі. Результати оголосили досить незвично: переможця назвали лише наступного дня – 8 березня у ранковій програмі Pytanie na śniadanie.

За підсумками голосування перемогу здобула Alicja з піснею Pray, яка і представить Польщу у Відні. Вона мала значний відрив від своїх конкурентів, зібравши майже третину від усіх голосів. 

Підсумкова п'ятірка Finał Krajowych Kwalifikacji 2026 виглядала так:

  1. Alicja – Pray, 32.0% голосів
  2. Ola Antoniak – Don't You Try, 18.4%
  3. Basia Giewont – Zimna woda, 14.6%
  4. Piotr Pręgowski – Parawany tango, 11.5%
  5. Stasiek Kukulski – This Too Shall Pass, 9.6%

Виступ представниці Польщі на Євробаченні-2026: Alicja – Pray («Молитва»)

Alicja (повне ім'я – Alicja Szemplińska) – 23-річна співачка з польського міста Цеханув. Широку популярність у Польщі вона здобула у 2019 році, коли перемогла у вокальному шоу The Voice of Poland. Під час проєкту артистка виступала у команді музикантів Tomson та Baron з гурту Afromental.

У 2020 році співачка виграла польський відбір Szansa na Sukces з піснею Empires та мала представляти країну на Євробаченні-2020. Однак конкурс скасували через пандемію COVID-19, а Польща вирішила не обирати її повторно на наступний рік, хоча мала таке право.

Після цього Alicja продовжила музичну кар’єру, випускаючи нові сингли, зокрема Gdzieś та Pusto, а також виступаючи на телевізійних музичних шоу та фестивалях у Польщі. Окрім сольної діяльності, вона брала участь у написанні пісень і студійних записах разом із польськими продюсерами та музикантами. Співачка вже намагалася повернутися на конкурс у 2023 році, але тоді стала лише шостою на Tu bije serce Europy. 

Нагадаємо, що перемогу в національному відборі Швеції на Євробаченні здобула зірка внутрішньої музичної сцени. Felicia виступить на конкурсі у Відні з піснею My System («Моя система»).

До слова, перемогу в національному відборі на Євробаченні в Норвегії здобув співак з енергійним виступом. Jonas Lovv з піснею Ya ya ya («Є, є, є») представить свою країну у Відні.

