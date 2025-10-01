Головна Скотч Шоу-біз
«Почав грати в іншу гру». Пономарьов змінив тактику водіння автомобіля

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
Співак купив перший автомобіль коли ще був неповнолітнім
фото: Facebook/OleksandrPonomaryov

Співак Олександр Пономарьов поділився власними спостереженнями за учасниками дорожнього руху

Виконавець Олександр Пономарьов розповів, що став по іншому поводитися на дорозі, коли перебуває за кермом автомобіля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі співака.

За спостереженнями першого представника від України на конкурсі Євробачення (2003 рік), водіїв дорогих та люксових авто інші учасники руху частіше пропускають на дорогах, ніж тих, в кого автівки дешевші. Пономарьов не дуже розуміє, як це впливає на час шляху з точки «А» до точки «Б».

«Хвилина туди, хвилина сюди. Багато то не змінює. І я почав грати в іншу гру. Як тільки мене просять – одразу пропускаю. Уявляю, що в тій машині їдуть мої друзі чи рідні. І так стає трохи простіше дати дорогу», – поділився Пономарьов.

Виконавець зізнався, що після зміни тактики водіння, він відчуває зовсім інші почуття. «У спину до тебе летять не прокльони, а вдячність. Ти прямо відчуваєш цю позитивну енергію. І від того їхати стає легше й радісніше. І ще, я не помітив втрати часу», – підсумував Олександр Пономарьов.

Більшість користувачів соцмереж підтримали співака в коментарях. Деякі з них зазначили, що практикують аналогічний підхід до водіння автомобіля.

  • Дякуємо за таку чудову позицію.
  • Побільше б таких водіїв і взагалі такого мислення! Світ був би кращим.
  • З таким відчуттям неможливо втратити час.

Зазначимо, що Олександр Пономарьов у 17 років заробив і купив свій перший автомобіль — «Жигулі» шостої моделі. Але їздити на ньому зміг лише після того, як отримав водійські права у 18 років. Загалом за кермом Пономарьов вже майже 35 років. Артист також полюбляє їзду на мотоциклах.

«Почав грати в іншу гру». Пономарьов змінив тактику водіння автомобіля фото 1
фото: Facebook/OleksandrPonomaryov

Раніше «Главком» писав, що у Каліфорнії безпілотне авто порушило правило та збентежило поліцію.

Олександр Пономарьов

