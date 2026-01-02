У США знайдено мертвою доньку лауреата «Оскара» Томмі Лі Джонса

Томмі Лі Джонс разом з донькою зіграли в культовій стрічці «Люди в чорному II»

Тіло Вікторії було виявлено 1 січня в одному з готелів Сан-Франциско

Дочка американського актора Томмі Лі Джонса Вікторія була знайдена мертвою в готелі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TMZ.

Як зазначає ЗМІ, співробітники правоохоронних органів виявили тіло Вікторії в готелі в Сан-Франциско вранці 1 січня. Співробітники поліції разом із криміналістами прибули до готелю близько 4:00, провівши розслідування. Причина смерті наразі невідома.

Вікторія народилася під час шлюбу актора з Кімберлі Клафлі. На момент загибелі доньці Томмі Лі Джонса було 34 роки.

Жінка пішла слідами батька, юною дебютувавши 2002 року у фільмі «Люди в чорному II». Пізніше вона знялася у стрічці «Одне дерево на пагорбі» 2003 року та у фільмі «Три поховання Мелкіадеса Естради» 2005 року, знятому її батьком, у якому також брала участь її мачуха, Дон Лорел-Джонс, яка була фотографом-оператором.

Нагадаємо, дебют Томмі Лі Джонса відбувся у культовому фільмі «Історія кохання». Там він зіграв невелику роль сусіда по кімнаті головного героя. Значна частина подій фільму відбувається у Гарварді. Про цей престижний університет Томмі Лі Джонсу відомо не за чутками: актор отримав там ступінь бакалавра мистецтв в галузі англійської мови.

Народився Томмі Лі Джонс 15 вересня 1946 у Техасі, його батько був офіцером поліції. Можливо, саме тому актор є таким переконливим у ролі суворих шерифів. Бабуся Джонса – індіанського походження, з племені черокі.

Чотири рази він був номінований на премію «Оскар» та виграв її у 1994 році в категорії «найкраща чоловіча роль другого плану» за роль у фільмі «Втікач».

1997 рік приніс у фільмографію Джонса, напевно, найвідомішу його роль у стрічці «Люди в чорному», а у 2002 році з'явився в сиквелі «Люди в чорному II». У проміжку між цими роботами були фільми «Солдатики» (1998), «Подвійний прорахунок» (1999).

До слова, 2022 року Томмі Лі Джонс засудив російське вторгнення в Україну і висловив підтримку українському народу.