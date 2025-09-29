Головна Країна Кримінал
Вищий антикорупційний суд конфіскував елітний автомобіль мера Самбора

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
За даними слідства, задля уникнення конфіскації мер переоформив автівку на третю особу
фото: Audi MediaCenter

Суд задовольнив позов прокурора САП про визнання активу необґрунтованим

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про конфіскацію в дохід держави автомобіля Audi Q7 2023 року, яким користується міський голова одного з міст на Львівщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Спеціальної антикорупційної прокуратури.

«29 вересня 2025 року Вищий антикорупційний суд задовольнив позов прокурора САП про визнання необґрунтованим активу, яким користується голова одного з міст на Львівщині, та його стягнення в дохід держави (цивільна конфіскація). Мова про автомобіль «Audi Q7», 2023 року випуску, вартістю 4,2 млн грн», – зазначено в повідомленні.

За даними Zaxid.net, мова про міського голову Самбора Юрія Гамара. У межах справи НАБУ та САП з’ясували, що у 2023 році донька мера набула у власність згаданий автомобіль.

«При цьому є достатньо доказів, які свідчать, що ним після придбання користувався виключно міський голова. Крім того, він міг прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження згаданим майном. Це підтверджує, що оформлення покупки на доньку посадовця стало маневром для приховання реального власника автомобіля», – кажуть правоохоронці.

За даними слідства, задля уникнення конфіскації мер переоформив автомобіль на третю особу – свого колишнього підлеглого (працівника комунального підприємства). «Проведений аналіз майнового стану та видатків посадовця, членів його сім'ї підтвердив неможливість придбання цього активу за рахунок законних доходів. Заслухавши доводи сторін, суд погодився з позицією прокурора САП та задовольнив позов у повному обсязі», – додали в САП.

Як відомо, наприкінці лютого 2025 року САП звернулася з позовом до суду про визнання необґрунтованим активу та конфіскацію автомобіля Audi Q7, на якому їздить мер Самбора Юрій Гамар. У межах забезпечення позову суд наклав арешт на кросовер.

До слова, працівники Державного бюро розслідувань спільно з Національним антикорупційним бюро України встановили, що керівник управління міграційного контролю ГУ ДМС України в Одеській області придбав та оформив Mercedes-Benz G400 D вартістю 5,65 млн грн на свою матір у 2023 році. Верховний суд підтвердив законність рішення судів попередніх інстанцій щодо конфіскації автомобіля.

