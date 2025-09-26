Суд заарештував автомийку на Позняках, зведену за схемою «реконструкції»

Використовуючи підроблені документи, підприємець зареєстрував за своєю компанією автомийку, а тільки потім почав її будувати

Суд арештував майно автомийки на Позняках, власник якої самовільно побудував її на захопленій комунальній земельній ділянці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

У прокуратурі повідомили, що підприємець, використовуючи підроблені документи, спочатку зареєстрував за своєю компанією автомийку, а тільки потім почав її будувати. Для цього він проінформував органи контролю, що проводить «реконструкцію», а насправді почав будівництво. При цьому Київрада не відводила йому землю у користування.

Суд арештував майно автомийки на Позняках фото: Київська міська прокуратура/Facebook

«Збудована на комунальній землі нерухомість дозволила б її власнику надалі отримати право на земельну ділянку у позаконкурентний спосіб. Втім, заволодіти землею чоловікові завадили, викривши його махінації з документами», – зазначили у прокуратурі.

Дії підозрюваного було кваліфіковано за ч. 3 ст. 197-1 КК України, а саме самовільне будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці та ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України – виготовлення та використання підробленого документа.

В рамках кримінального провадження Дарницька окружна прокуратура міста Києва звернулась до суду із клопотанням про арешт автомийки із забороною її використання, за рішенням суду роботу автомийки припинено.

У прокуратурі зазначили, що також є рішення Господарського суду міста Києва про повернення цієї земельної ділянки територіальній громаді шляхом знесення незаконно збудованої нерухомості. Його буде виконано після набуття рішенням законної сили.

Нагадаємо, столичні прокурори повідомили про підозру 46-річному ексголові товариства, яке самовільно захопило землі Жукова острова та зареєструвало на них неіснуючу нерухомість. 10% акцій у цьому товаристві належить Київській міській раді.

Також у Києві двом громадянам повідомили про підозру у спробі незаконного заволодіння землею на території Національного музею архітектури і побуту України у Пирогові. Вартість ділянки, яку намагалися привласнити, перевищує 10 млн грн.