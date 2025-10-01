Головна Техно Авто
search button user button menu button

У Каліфорнії безпілотне авто порушило правило та збентежило поліцію

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
У Каліфорнії безпілотне авто порушило правило та збентежило поліцію
Поліція Каліфорнії не змогла оштрафувати безпілотне таксі за проїзд на червоне світло
фото: San Bruno Police Department

Безпілотне таксі Waymo уникнуло штрафу в Каліфорнії

Незвичайна ситуація виникла в американському місті Сан-Бруно, штат Каліфорнія, коли поліцейські зупинили безпілотний автомобіль сервісу Waymo за порушення правил дорожнього руху, але не змогли виписати штраф.

Як повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian та допис правоохоронців у соцмережах, інцидент стався під час рейду з боротьби з нетверезими водіями. Безпілотне таксі, в салоні якого нікого не було, здійснило неправильний розворот на червоне світло.

Коли поліцейські зупинили автомобіль, вони зіткнулися з дилемою: кого штрафувати? «Оскільки водія не було, штраф виписати не вдалося (у наших штрафних книжках немає графи «робот»)», – йдеться у повідомленні місцевих правоохоронців.

Поліція повідомила компанію Waymo про збій у системі та висловила надію, що машини будуть перепрограмовані для неухильного дотримання ПДР.

У Waymo вже відреагували на подію, заявивши, що їхня система автономного водіння розроблена з урахуванням дотримання всіх правил. Компанія пообіцяла вивчити ситуацію і «прагнути підвищити безпеку руху». Цей курйозний випадок вкотре підкреслює правові та логістичні виклики, які супроводжують інтеграцію повністю автономних транспортних засобів у повсякденне життя.

Нагадаємо, пасажир Майк Джонс із Лос-Анджелеса не зміг потрапити на свій рейс до Аризони через неочікуваний збій безпілотного таксі Waymo. 

До слова, Google планує в 2025 році вперше запустити свої безпілотні пасажирські таксі Waymo за межами США. Першим зарубіжним ринком компанії стане Японія. 

Читайте також:

Теги: таксі США автомобіль штраф машини поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Все більше країн зацікавлені в конфіскації російських активів
Уповноважений президента з санкцій Владислав Власюк: Отримати європейські візи росіянам стане складніше
22 вересня, 12:25
Документ передбачає підвищення військової готовності США
Конгрес США затвердив оборонний бюджет на 2026 рік: скільки отримає Україна
11 вересня, 09:31
Сам Чарлі Кірк назвав епізод «смішним»
Через вбивство Чарлі Кірка знято з ефіру епізод «Південного парку»
13 вересня, 05:52
США вже запровадили тарифи на індійські товари через закупівлю російської нафти
Міністр фінансів США назвав два терміни закінчення війни: яка умова зупинить Москву
16 вересня, 08:58
Олексій Омельяненко
ЗМІ: Скандальний регіонал-забудовник допомагав одіозному митрополиту Павлу Лебедю будувати храми в столиці
9 вересня, 11:32
Лукашенко провів зустріч з представником президента США Джоном Коулом
США зняли санкції з білоруської авіакомпанії «Белавіа»
11 вересня, 15:27
Правоохоронці попередньо встановили, що вибух стався у вантажному вагоні
Вибухи на залізниці: поліція Київщини озвучила нові деталі інциденту
14 вересня, 15:48
Трансляцію шоу американського ведучого призупинено після коментарів про Чарлі Кірка
Трансляцію шоу американського ведучого призупинено після коментарів про Чарлі Кірка
18 вересня, 02:49
Пожежа, яка розгорілася у церкві
У США сталася стрілянина у церкві: є загиблі та постраждалі
29 вересня, 02:17

Авто

У Каліфорнії безпілотне авто порушило правило та збентежило поліцію
У Каліфорнії безпілотне авто порушило правило та збентежило поліцію
Україна та ЄС продовжили «транспортний безвіз»
Україна та ЄС продовжили «транспортний безвіз»
Скільки проїде електрокар із повністю розрядженою батареєю: результати дослідження
Скільки проїде електрокар із повністю розрядженою батареєю: результати дослідження
В Україні імпорт легкових автомобілів перевищив $3 млрд
В Україні імпорт легкових автомобілів перевищив $3 млрд
BYD побив рекорд швидкості Bugatti: електрокар розігнався до 496 км/год
BYD побив рекорд швидкості Bugatti: електрокар розігнався до 496 км/год
Tesla замінить дизайн ручок після інцидентів із заблокованими людьми
Tesla замінить дизайн ручок після інцидентів із заблокованими людьми

Новини

«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
Вчора, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua