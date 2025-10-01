У Каліфорнії безпілотне авто порушило правило та збентежило поліцію

Поліція Каліфорнії не змогла оштрафувати безпілотне таксі за проїзд на червоне світло

Незвичайна ситуація виникла в американському місті Сан-Бруно, штат Каліфорнія, коли поліцейські зупинили безпілотний автомобіль сервісу Waymo за порушення правил дорожнього руху, але не змогли виписати штраф.

Як повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian та допис правоохоронців у соцмережах, інцидент стався під час рейду з боротьби з нетверезими водіями. Безпілотне таксі, в салоні якого нікого не було, здійснило неправильний розворот на червоне світло.

Коли поліцейські зупинили автомобіль, вони зіткнулися з дилемою: кого штрафувати? «Оскільки водія не було, штраф виписати не вдалося (у наших штрафних книжках немає графи «робот»)», – йдеться у повідомленні місцевих правоохоронців.

Поліція повідомила компанію Waymo про збій у системі та висловила надію, що машини будуть перепрограмовані для неухильного дотримання ПДР.

У Waymo вже відреагували на подію, заявивши, що їхня система автономного водіння розроблена з урахуванням дотримання всіх правил. Компанія пообіцяла вивчити ситуацію і «прагнути підвищити безпеку руху». Цей курйозний випадок вкотре підкреслює правові та логістичні виклики, які супроводжують інтеграцію повністю автономних транспортних засобів у повсякденне життя.

Нагадаємо, пасажир Майк Джонс із Лос-Анджелеса не зміг потрапити на свій рейс до Аризони через неочікуваний збій безпілотного таксі Waymo.

До слова, Google планує в 2025 році вперше запустити свої безпілотні пасажирські таксі Waymo за межами США. Першим зарубіжним ринком компанії стане Японія.