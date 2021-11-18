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    Маша Ефросинина вызвала фурор своим новым образом

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    Маша Ефросинина вызвала фурор своим новым образом
    Фото из открытых источников

    Наряд Маши на шоу «Танцы со звёздами»

    Известная украинская телеведущая и актриса Маша Ефросинина появилась на шоу «Танцы со звёздами» и шокировала зрителей своим прекрасным внешним видом. Маша стала ведущей звёздного балкона вместе с певцом Владимиром Дантесом в 11 выпуске шоу.

    Маша Ефросинина и Владимир Дантес. Фото mashaefrosinina
    Маша Ефросинина и Владимир Дантес. Фото mashaefrosinina

    На звезде был чёрный брючный костюм украшенный пайетками из под которого выглядывал кроп-топ с ремешками и блестками. Звезда дополнила образ босоножками на высоком каблуке, а также серьгами в виде звезд и ярким красным маникюром.

    В комментариях под постом подписчики восхищающихся внешним видом Маши и говорят, ей очень идёт такой образ.

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    Теги: актриса Маша Ефросинина телеведущая
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    Маша Ефросинина вызвала фурор своим новым образом