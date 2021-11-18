Маша Ефросинина вызвала фурор своим новым образом

Наряд Маши на шоу «Танцы со звёздами»

Маша Ефросинина и Владимир Дантес. Фото mashaefrosinina

Известная украинская телеведущая и актриса Маша Ефросинина появилась на шоу «Танцы со звёздами» и шокировала зрителей своим прекрасным внешним видом . Маша стала ведущей звёздного балкона вместе с певцом Владимиром Дантесом в 11 выпуске шоу.

На звезде был чёрный брючный костюм украшенный пайетками из под которого выглядывал кроп-топ с ремешками и блестками. Звезда дополнила образ босоножками на высоком каблуке, а также серьгами в виде звезд и ярким красным маникюром.

В комментариях под постом подписчики восхищающихся внешним видом Маши и говорят, ей очень идёт такой образ.