Походка Гвинет Пэлтроу на сцене церемонии «Эмми-2019» стала мемом



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Гвинет Пэлтроу

Прошедшая в Лос-Анджелесе церемония Emmy-2019 запомнится не только победителями, но и юмористичными моментами

45-летняя Гвинет Пэлтроу выбрала для вечера роскошное платье Valentino 1963 года. Винтажный наряд с черным топом из сетки, авангардными рукавами и узкой юбкой жемчужного цвета потрясающе смотрелся на звезде, но затруднял ее передвижение.

Гвинет выпала честь со сцены назвать имя номинанта на лучшую женскую роль в драматическом телесериале. Когда же она вышла, сразу стало понятно – узкая юбка мешает ей нормально идти. Смешная походка звезды вызвала бурю эмоций у пользователей. В Сети тут же появилась масса мемов с Пэлтроу.

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