Похудевшая Бритни Спирс показала изящную фигуру



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Бритни доказала, что по‑прежнему отлично выглядит в откровенной одежде

37-летняя Бритни Спирс продемонстрировала свои формы. Американская поп-принцесса позировала в оригинальном аутфите.

Певица на заре своей музыкальной карьеры выбрала провокационный имидж и остается ему верна. Голый пупок, украшенный сережкой, давно стал ее фишкой. Спустя два десятилетия после появления на большой сцене артистке с легкостью продолжает эксплуатировать молодежный образ.

Бритни доказала, что по‑прежнему отлично выглядит в откровенной одежде. Спирс запечатлела себя в мини-шортах и кроп-топах с открытыми плечами. Она акцентировала внимание на талии и стройных ногах. Одно время звезда прибавила в весе, но затем вернула стройность.