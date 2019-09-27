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    Шоу-биз

    Похудевшая Бритни Спирс показала изящную фигуру

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    Похудевшая Бритни Спирс показала изящную фигуру

    Бритни доказала, что по‑прежнему отлично выглядит в откровенной одежде

    37-летняя Бритни Спирс продемонстрировала свои формы. Американская поп-принцесса позировала в оригинальном аутфите.

    Певица на заре своей музыкальной карьеры выбрала провокационный имидж и остается ему верна. Голый пупок, украшенный сережкой, давно стал ее фишкой. Спустя два десятилетия после появления на большой сцене артистке с легкостью продолжает эксплуатировать молодежный образ.

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    на весь екран згорнути
    Похудевшая Бритни Спирс показала изящную фигуру
    Похудевшая Бритни Спирс показала изящную фигуру
    Похудевшая Бритни Спирс показала изящную фигуру
    Похудевшая Бритни Спирс показала изящную фигуру
    Похудевшая Бритни Спирс показала изящную фигуру
    Похудевшая Бритни Спирс показала изящную фигуру
    Похудевшая Бритни Спирс показала изящную фигуру
    Похудевшая Бритни Спирс показала изящную фигуру
    Похудевшая Бритни Спирс показала изящную фигуру
    Похудевшая Бритни Спирс показала изящную фигуру
    Похудевшая Бритни Спирс показала изящную фигуру
    Похудевшая Бритни Спирс показала изящную фигуру
    Похудевшая Бритни Спирс показала изящную фигуру
    Похудевшая Бритни Спирс показала изящную фигуру
    Похудевшая Бритни Спирс показала изящную фигуру
    Похудевшая Бритни Спирс показала изящную фигуру
    Похудевшая Бритни Спирс показала изящную фигуру
    Похудевшая Бритни Спирс показала изящную фигуру
    Похудевшая Бритни Спирс показала изящную фигуру
    Похудевшая Бритни Спирс показала изящную фигуру
    Похудевшая Бритни Спирс показала изящную фигуру
    Похудевшая Бритни Спирс показала изящную фигуру
    Похудевшая Бритни Спирс показала изящную фигуру
    Похудевшая Бритни Спирс показала изящную фигуру
    Похудевшая Бритни Спирс показала изящную фигуру
    Похудевшая Бритни Спирс показала изящную фигуру
    Похудевшая Бритни Спирс показала изящную фигуру
    Похудевшая Бритни Спирс показала изящную фигуру
    Похудевшая Бритни Спирс показала изящную фигуру
    Похудевшая Бритни Спирс показала изящную фигуру
    Похудевшая Бритни Спирс показала изящную фигуру
    Похудевшая Бритни Спирс показала изящную фигуру
    Похудевшая Бритни Спирс показала изящную фигуру
    Похудевшая Бритни Спирс показала изящную фигуру
    Похудевшая Бритни Спирс показала изящную фигуру

    Бритни доказала, что по‑прежнему отлично выглядит в откровенной одежде. Спирс запечатлела себя в мини-шортах и кроп-топах с открытыми плечами. Она акцентировала внимание на талии и стройных ногах. Одно время звезда прибавила в весе, но затем вернула стройность.

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    Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

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    модель певица
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