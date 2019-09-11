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    Шоу-биз

    Полуобнаженная Эмили Ратаковски соблазняла мужа на премьере фильма

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    <p>Эмили Ратаковски</p> <p>instagram.com/emrata/</p> - Полуобнаженная Эмили Ратаковски соблазняла мужа на премьере фильма

    Эмили Ратаковски

    instagram.com/emrata/

    В Торонто проходит международный кинофестиваль

    28-летняя Эмили Ратаковски и ее 32-летний супруг Себастьян Беар-МакКлард посетили премьеру фильма «Неограненные драгоценности». Для мероприятия модель выбрала очень откровенное платье с верхом в виде лифа. Наряд продемонстрировал стройное тело звезды, а также сделал ее центром внимания публики.

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    Полуобнаженная Эмили Ратаковски соблазняла мужа на премьере фильма
    Полуобнаженная Эмили Ратаковски соблазняла мужа на премьере фильма
    Полуобнаженная Эмили Ратаковски соблазняла мужа на премьере фильма
    Полуобнаженная Эмили Ратаковски соблазняла мужа на премьере фильма
    Полуобнаженная Эмили Ратаковски соблазняла мужа на премьере фильма
    Полуобнаженная Эмили Ратаковски соблазняла мужа на премьере фильма
    Полуобнаженная Эмили Ратаковски соблазняла мужа на премьере фильма
    Полуобнаженная Эмили Ратаковски соблазняла мужа на премьере фильма
    Полуобнаженная Эмили Ратаковски соблазняла мужа на премьере фильма
    Полуобнаженная Эмили Ратаковски соблазняла мужа на премьере фильма
    Полуобнаженная Эмили Ратаковски соблазняла мужа на премьере фильма
    Полуобнаженная Эмили Ратаковски соблазняла мужа на премьере фильма
    Полуобнаженная Эмили Ратаковски соблазняла мужа на премьере фильма
    Полуобнаженная Эмили Ратаковски соблазняла мужа на премьере фильма

    Все время, пока супруги были на красной дорожке, модель обнимала мужа. В очередной раз Эмили и Себастьян доказали, что их поспешное решение жениться оправдало себя. Между ними любовь и гармония, а ведь многие считали, что их брак не продлится и года.

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