Полуобнаженная Эмили Ратаковски соблазняла мужа на премьере фильма



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Эмили Ратаковски instagram.com/emrata/

В Торонто проходит международный кинофестиваль

28-летняя Эмили Ратаковски и ее 32-летний супруг Себастьян Беар-МакКлард посетили премьеру фильма «Неограненные драгоценности». Для мероприятия модель выбрала очень откровенное платье с верхом в виде лифа. Наряд продемонстрировал стройное тело звезды, а также сделал ее центром внимания публики.

Все время, пока супруги были на красной дорожке, модель обнимала мужа. В очередной раз Эмили и Себастьян доказали, что их поспешное решение жениться оправдало себя. Между ними любовь и гармония, а ведь многие считали, что их брак не продлится и года.