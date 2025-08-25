Головна Скотч Шоу-біз
«Потап і Настя» повертаються? Репер розкрив подробиці

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зіркова пара вже майже 10 років виступає окремо
фото: Facebook/potapinastya

Олексій Потапенко та Настя Каменських виступали разом з 2006 по 2017 роки

Український продюсер та репер Олексій Потапенко (Потап, Slavic Balagan) та співачка Настя Каменських (NK) наразі перебувають у США. За океаном і в Потапа, і в NK були виступи на різних майданчиках. В інтерв'ю одній з російськомовних радіостанцій репер шоумен розсекретив плани щодо дуету «Потап і Настя». Про це повідомляє «Главком».

Потап виступає в різних образах та, зокрема, виконує хіти гурту «Потап і Настя». Однак партії Каменських співає фіналістка одного з сезонів телешоу «Голос країни» Даша Шевченко (у цьому проєкті багато років Потап був одним з зіркових тренерів). 

«Потап і Настя» – український музичний колектив, заснований 2006 року Олексієм Потапенком та Анастасією Каменських. Співпраця Потапа та Насті почалася з пісні «Без любові». Виконавців звів продюсер Руслан Мінжинський. У жовтні 2017 року учасники гурту заявили, що «ставлять дует на паузу».

Потап розповів, що не виконує хіти разом на сцені з Каменських, але в планах є грандіозне повернення. 

«Ми з Настею думаємо про те, щоб повернутися на сцену. Починаємо вже говорити, підбирати пісні. Бо є запит, дуже хочуть люди почути. «Потап і Настя» несли любов та радість на противагу всім цим новинам. Напевно, «Потап і Настя» як ніколи потрібні», – зауважив продюсер.

Репер додав, що планує з дружиною запис нового альбому та світове турне. «Думаю, за пару років ми, якщо будемо повертатися, то з альбомом, новими хітами. Тоді ми повернемося і прокатаємо світове турне. Але вже таке серйозне, з літаками, наліпками «Потап і Настя», зі стадіонами», – наголосив Потап.

Олексій Потапенко та Настя Каменських проводять час разом у США
Олексій Потапенко та Настя Каменських проводять час разом у США
фото: Instagram/kamenskux

Сама ж Настя Каменських поки ніяк не відреагувала на гучну заяву свого чоловіка. Днями артистка розпочала міні турне американськими містами. Перші три концерти NK відіграла в Чикаго, Маямі та Нью-Йорку. В соцмережах активно обговорюють ці виступи, бо Каменських вперше за тривалий час виконала російськомовні хіти.

Хоча раніше у своїх інтерв'ю NK зазначала – співати російською не буде. Згодом вона змінила свою позицію. Щодо потенційного нового альбому гурту «Потап і Настя», якою мовою Потапенко та Каменських будуть його записувати – інформації поки не має.

Нагадаємо, раніше Потап анонсував повернення до України, але в назначений день в Києві він так і не з'явився. Також напередодні чоловіка Насті Каменських госпіталізували до однієї з європейських лікарень.

Потап Настя Каменських

