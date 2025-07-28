Потап заявив про повернення до України
Репер анонсував зустріч на Поштовій площі
Український продюсер та репер Олексій Потапенко повертається до Києва. Про це він сказав під час музичного фестивалю Laima RendezVous співачки Лайми Вайкуле в Юрмалі, повідомляє «Главком» з посиланням на «Новини Live».
Потап заявив, що планує приїхати до Києва вже наступного тижня та навіть заговорив за «зустріч», подробиці якої не розкрив, а лише зазначив дату та місце.
«Наступного тижня я буду. Зустрічаємося на Поштовій площі о 19:00 у неділю», – сказав він.
Нагадаємо, протягом повномасштабної війни Потап разом з дружиною Настею Каменських живе за кордоном. Він сам неодноразово зізнався, що здебільшого вони перебувають в Іспанії. Тому наразі невідомо, чи повернення до України є лише тимчасовим візитом, чи артист планує залишитися.
Настя Каменських також розповідала, що вони з чоловіком живуть інколи в Маямі та Барселоні.
У січні Потап заявив, що змінив сценічне ім'я. Тепер він Slavic Balagan – «старший брат зі Східної Європи, із країни, де немає костюмів, правил, політики, зарплат».
Нещодавно репер зізнався, чому виконує пісні російською мовою.
На сторінці в Instagrsm Потап опублікував відео, де приміряв жіночі образи та нарвався на критику.