Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Потап заявив про повернення до України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
фото з відкритих джерел

Репер анонсував зустріч на Поштовій площі

Український продюсер та репер Олексій Потапенко повертається до Києва. Про це він сказав під час музичного фестивалю Laima RendezVous співачки Лайми Вайкуле в Юрмалі, повідомляє «Главком» з посиланням на «Новини Live».

Потап заявив, що планує приїхати до Києва вже наступного тижня та навіть заговорив за «зустріч», подробиці якої не розкрив, а лише зазначив дату та місце.

«Наступного тижня я буду. Зустрічаємося на Поштовій площі о 19:00 у неділю», – сказав він.

Нагадаємо, протягом повномасштабної війни Потап разом з дружиною Настею Каменських живе за кордоном. Він сам неодноразово зізнався, що здебільшого вони перебувають в Іспанії. Тому наразі невідомо, чи повернення до України є лише тимчасовим візитом, чи артист планує залишитися.

Настя Каменських також розповідала, що вони з чоловіком живуть інколи в Маямі та Барселоні.

У січні Потап заявив, що змінив сценічне ім'я. Тепер він Slavic Balagan – «старший брат зі Східної Європи, із країни, де немає костюмів, правил, політики, зарплат». 

Нещодавно репер зізнався, чому виконує пісні російською мовою.

На сторінці в Instagrsm Потап опублікував відео, де приміряв жіночі образи та нарвався на критику.

Читайте також:

Теги: Потап

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Потап записав відеозвернення, у якому вибачився за афішу, назвавши ситуацію «кіпішем»
Потап виправдався за «російське ретро» в Німеччині
4 квiтня, 2024, 17:05
Під час війни максимальний термін перебування митців та медійників за кордоном – не більше 60 днів
Стежкою Потапа, або Куди зникають артисти? Переполох у Мінкульті Культурний фронт
20 березня, 09:15
На врученні премії RU.TV у Москві Потап зняв штани і подякував Росії
Потап в інтерв'ю російському блогеру розповів, чому зняв штани на сцені у Москві
10 лютого, 13:55
Потап і Дівєєв-Церковний засвітилися в Іспанії
Потап розкрив місцеперебування скандального Дівєєва-Церковного
22 березня, 09:59
Каменських зробила заяву про стосунки з Потапом
Каменських відповіла на чутки про розлучення з Потапом
2 травня, 12:32
Потам сказав, що пишається Каменських
Потап розповів, де нині проживає з Каменських
7 травня, 17:51
Потап зробив заяву про свій російськомовний репертуар
Потап зізнався, чому виконує пісні російською мовою
9 травня, 19:46
Потап: Мріяв зробити паузу – збулося
«Пауза, швидка, крапельниці»: Потапа госпіталізовано до лікарні
16 червня, 15:43
Відео згенероване штучним інтелектом
У весільній сукні та купальнику: Потап приміряв жіночі образи та нарвався на критику
2 липня, 09:34

Шоу-біз

Із тортом за 3 тис. грн та в барбі-сукні: Тіна Кароль у рожевому відзначила особливе свято
Із тортом за 3 тис. грн та в барбі-сукні: Тіна Кароль у рожевому відзначила особливе свято
Потап заявив про повернення до України
Потап заявив про повернення до України
Українці розкупили квитки на концерт Меладзе в Італії
Українці розкупили квитки на концерт Меладзе в Італії
Травесті-діва Монро отримала диплом з психології
Травесті-діва Монро отримала диплом з психології
Шерон Осборн виконала останнє бажання чоловіка незадовго до його смерті
Шерон Осборн виконала останнє бажання чоловіка незадовго до його смерті
Ніколь Кідман подалася на ВНЖ в одній з країн Європи
Ніколь Кідман подалася на ВНЖ в одній з країн Європи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
268K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 липня 2025
22K
Циклон Karlheinz насувається на Україну: де очікувати негоди
5128
Помер одіозний аграрій, який за життя збудував собі мавзолей
4027
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2447
ЗСУ знищили російського окупанта, який був майстром спорту з боксу

Новини

28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
26 липня, 03:05
«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
25 липня, 16:03
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 05:43
25 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 липня, 00:07
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 липня, 00:07

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua