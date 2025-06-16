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«Пауза, швидка, крапельниці»: Потапа госпіталізовано до лікарні

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Потап: Мріяв зробити паузу – збулося
фото: Потап

Потап: «Мріяв зробити паузу – збулося: швидка, крапельниці, лікарня. Подяка лікарям – I'm alive!»

Скандальний український репер та продюсер Олексій Потапенко, відомий як Потап, потрапив до лікарні за кордоном. Про це він повідомив особисто, опублікувавши фото з карети швидкої допомоги та лікарняної палати у своїх соціальних мережах, пише «Главком».

 «Мріяв зробити паузу – збулося: швидка, крапельниці, лікарня. Подяка лікарям – I'm alive!», – написав Потап, не уточнюючи причину своєї госпіталізації.

«Пауза, швидка, крапельниці»: Потапа госпіталізовано до лікарні фото 1
фото: realpotap/instagram
«Пауза, швидка, крапельниці»: Потапа госпіталізовано до лікарні фото 2
фото: realpotap/instagram

Відомо, що у 2022 році у Потапа діагностували рідкісне неврологічне захворювання – синдром Рамзі-Ханта, яке вражає трійчастий нерв і може призводити до паралічу половини обличчя. Це стало наслідком ускладнення отиту. Репер проходив лікування в Іспанії, де, ймовірно, перебуває і зараз.

Потап разом з дружиною Настею Каменських тривалий час проживають за кордоном, переважно в Іспанії, а також бувають у Маямі.

Перебування Потапа за кордоном та іноді використання російської мови в його публічних дописах викликають значну критику серед українців.

«Пауза, швидка, крапельниці»: Потапа госпіталізовано до лікарні фото 3
скріншот
«Пауза, швидка, крапельниці»: Потапа госпіталізовано до лікарні фото 4
скріншот
«Пауза, швидка, крапельниці»: Потапа госпіталізовано до лікарні фото 5
скріншот

Його публічна діяльність та місце проживання є предметом дискусій у суспільстві, особливо в умовах повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, скандальний український репер та продюсер Потап виправдався, чому виконує пісні російською мовою. Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю LSM+, інформує «Главком».

«Ті пісні, які я виконую російською мовою, були нею написані для російськомовної аудиторії. І зараз величезна кількість російськомовних за межами РФ та України. Це моя історія. Я все життя намагаюся відповідати на запитання тією мовою, якою мені їх ставлять. І якби ти звертався до мене українською мовою, то я б відповідав нею. А те, що цією темою маніпулюють, то що робити – такі часи», – сказав продюсер.

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Теги: Потап лікарня

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