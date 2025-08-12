Головна Скотч Шоу-біз
Кума Віталія Козловського, яка була його піарницею, розірвала співпрацю з артистом

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
фото: Instagram Козловського

Сам співак ніяк не коментував розрив співпраці з піарницею 

Українська піарниця Юлія Яцечко, відома як Юла, припинила співпрацю співаком Віталієм Козловським. Засновниця продюсерської компанії YULA COMPANY написала про це у своєму Instagram, розповідає «Главком».

Жінка пояснила, що їхні погляди з Віталієм Козловським на подальший розвиток артиста кардинально розійшлися. За словами Юли, вони не змогли знайти майбутній спільний творчий шлях. При цьому їм вдалось разом перезапустити проєкт і зробити «найяскравішу появу артиста у 2025 році, а може і взагалі за всі роки».

«Ми дві творчі особистості: у мене своє бачення, як спеціаліста, у Віталія – своє», – додала вона. 

За словами Юли, з Віталієм Козловським їх завжди будуть поєднувати родинні зв'язки, адже вона являється хрещеною матір'ю його сина Оскара. Вона додала, що завжди відкрита та рада допомогти артисту.

Піарниця наголосила, що не хотіла, аби робота їх з Козловським віддаляла, адже на початку вони домовились бути чесними. Жінка відзначила, що «співпраця» з артистом триватиме все життя, оскільки їх пов'язує Оскар

Віталій Козловський на даний час ніяк не коментував заяву Юли. 

Співак та Юла почали співпрацю у 2024 році. Тоді вони випустили українську версію пісні «Пінаколада».

Нагадаємо, що раніше Віталій Козловський співпрацював з продюсером Ігорем Кондратюком. Однак у 2012 році між ними розпочався конфлікт. Тоді Віталій Козловський вирішив розірвати свій контракт з Ігорем Кондратюком, проте продовжив виконувати пісні, авторські права на які належали його колишньому наставнику. У відповідь на це Ігор Кондратюк звернувся до суду, звинувативши співака у порушенні авторських прав.

Суперечка вирішилась у 2025 році. Віталій Козловський сплатив борг, який тягнувся за співаком протягом багатьох років.

