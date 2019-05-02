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    Шоу-биз

    Потап и Настя Каменских празднуют годовщину: как изменился дуэт за 13 лет (фото)

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    Потап и Настя Каменских празднуют годовщину: как изменился дуэт за 13 лет (фото)

    Ровно 13 лет назад образовался дуэт Потап и Настя

    Уже легендарный дует украинского шоу-бизнеса Потап и Настя празднуют 13-летие. Несмотря на то, что сейчас проект «поставлен на паузу», сами артисты не исключают, что, возможно, однажды вернутся на сцену в прежнем составе. А пока они празднуют 13-летие своего творчества. В этот день и Потап, и Настя оставили трогательные посты с поздравлениями, поблагодарив друг друга за годы сотрудничества и большой работы.

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    Потап и Настя Каменских празднуют годовщину: как изменился дуэт за 13 лет (фото)
    Потап и Настя Каменских празднуют годовщину: как изменился дуэт за 13 лет (фото)
    Потап и Настя Каменских празднуют годовщину: как изменился дуэт за 13 лет (фото)
    Потап и Настя Каменских празднуют годовщину: как изменился дуэт за 13 лет (фото)
    Потап и Настя Каменских празднуют годовщину: как изменился дуэт за 13 лет (фото)
    Потап и Настя Каменских празднуют годовщину: как изменился дуэт за 13 лет (фото)
    Потап и Настя Каменских празднуют годовщину: как изменился дуэт за 13 лет (фото)
    Потап и Настя Каменских празднуют годовщину: как изменился дуэт за 13 лет (фото)
    Потап и Настя Каменских празднуют годовщину: как изменился дуэт за 13 лет (фото)
    Потап и Настя Каменских празднуют годовщину: как изменился дуэт за 13 лет (фото)
    Потап и Настя Каменских празднуют годовщину: как изменился дуэт за 13 лет (фото)
    Потап и Настя Каменских празднуют годовщину: как изменился дуэт за 13 лет (фото)
    Потап и Настя Каменских празднуют годовщину: как изменился дуэт за 13 лет (фото)
    Потап и Настя Каменских празднуют годовщину: как изменился дуэт за 13 лет (фото)

    «1 мая 13 лет назад родилась моя любимая группа Потап и Настя! Поздравляю @kamenskux и всех-всех-всех, если бы не мы тогда, то вы сейчас, может, и не были бы тем, кем вы стали! А мы - уникальный дуэт и целая плеяда, школа праздника и любви!» - написал в своем Инстаграме, разместив архивное фото с Настей.

     Читайте также: 71-летняя Ротару похвасталась первой весенней фотосессией.

    Джерело: Viva

    знаменитости Настя Каменских шоу-бизнес Потап
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