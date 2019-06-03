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    Шоу-биз

    Потап и Настя Каменских вернулись в Киев после медового месяца в Турции

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    Потап и Настя - Потап и Настя Каменских вернулись в Киев после медового месяца в Турции
    Потап и Настя

    Возлюбленному певицы предстоит отправиться в Одессу, а сама Настя готовится к концертам

    32-летняя Настя Каменских и 38-летний Потам вернулись в Киев после медового месяца в Турции. Проводя уединенные каникулы с возлюбленными, украинская исполнительница не забывала публиковать на личной страничке в Instagram свежие пляжные кадры. По словам певицы, она осталась довольна организацией торжества и самой свадьбой.

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    Потап и Настя Каменских вернулись в Киев после медового месяца в Турции
    Потап и Настя Каменских вернулись в Киев после медового месяца в Турции
    Потап и Настя Каменских вернулись в Киев после медового месяца в Турции
    Потап и Настя Каменских вернулись в Киев после медового месяца в Турции
    Потап и Настя Каменских вернулись в Киев после медового месяца в Турции
    Потап и Настя Каменских вернулись в Киев после медового месяца в Турции
    Потап и Настя Каменских вернулись в Киев после медового месяца в Турции
    Потап и Настя Каменских вернулись в Киев после медового месяца в Турции
    Потап и Настя Каменских вернулись в Киев после медового месяца в Турции
    Потап и Настя Каменских вернулись в Киев после медового месяца в Турции
    Потап и Настя Каменских вернулись в Киев после медового месяца в Турции
    Потап и Настя Каменских вернулись в Киев после медового месяца в Турции
    Потап и Настя Каменских вернулись в Киев после медового месяца в Турции
    Потап и Настя Каменских вернулись в Киев после медового месяца в Турции
    Потап и Настя Каменских вернулись в Киев после медового месяца в Турции
    Потап и Настя Каменских вернулись в Киев после медового месяца в Турции
    Потап и Настя Каменских вернулись в Киев после медового месяца в Турции
    Потап и Настя Каменских вернулись в Киев после медового месяца в Турции
    Потап и Настя Каменских вернулись в Киев после медового месяца в Турции
    Потап и Настя Каменских вернулись в Киев после медового месяца в Турции
    Потап и Настя Каменских вернулись в Киев после медового месяца в Турции
    Потап и Настя Каменских вернулись в Киев после медового месяца в Турции

    В Киев молодожены прилетели на частном самолете. Однако из-за плотного рабочего графика им предстоит некоторое время побыть в дали друг от друга. Так, сам Потам отправиться в Одессу, а его новоиспеченную супругу ждут свои концерты.

    В микроблоге продюсер опубликовал свежий снимок с Настей у трапа самолета. Молодые люди позирует перед объективом фотокамеры с багажом. Напомним, что исполнители выступали в дуэте. Однако со временем их дружба переросла в более глубокое чувство. И молодые люди решили пожениться.

    Настя Каменских Потап
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