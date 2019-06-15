Потап несколько лет откладывал свадьбу с Настей Каменских из-за сына



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Потап и Настя

Музыкант боялся, как к этому браку отнесется его ребенок

Рэпер Потап заявил, что он несколько лет откладывал свадьбу с певицей Настей Каменских из-за своего сына Андрея, которому сейчас уже десять лет. По его словам, он боялся реакции ребенка на этот союз. Потап сказал, что уже много лет не живет с матерью ребенка Ириной Горовой. Их отношения прервались в 2014 году.

Потапу было важно, чтобы сын не чувствовал себя брошенным ради другой женщины. Музыкант долго готовился к разговору с ребенком. Он не хотел форсировать события. Отметим, что Каменских относилась к этому спокойно. Она не торопила рэпера.

Как сказал Потап, не так давно у него состоялся разговор с сыном Андреем. Он деликатно ему намекнул, что собирается жениться на другой женщине. Потап спросил сына, придет ли он на его торжество. К счастью, Андрей спокойно и правильно воспринял эту новость. Он сказал, что для него самое важное, чтобы его отец был счастливым.