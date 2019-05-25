Потап подарил Насте Каменских самолет. Певица не смогла сдержать страсть к мужу (видео)



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Потап и Настя Каменских

Исполнители прямо на борту лайнера стали страстно целоваться и обниматься

Сыгравшие свадьбу музыканты Потап и Настя Каменских улетели в свадебное путешествие. Где они проведут медовый месяц пока неизвестно, но звезды уже активно делятся снимками и видеозаписями со свадьбы в Instagram.

Так на одной из них можно увидеть, как Потап и Настя Каменских сидят в самолете. Вместе с ними сидят подружки молодоженов, при этом одна из них раскрывает тайну: оказывется, самолет, на котором они летят, Потап подарил своей благоверной.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от pakistan_florestan (@pakistan_florestan) 25 Май 2019 в 4:02 PDT

На следующем видео девушка пьет шампанское, страстно обнимает и целует Потапа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 25 Май 2019 в 2:37 PDT

Отметим, что первые слухи о том, что Потап и Настя Каменских решили сыграть свадьбу прошли еще в начале мая нынешнего года. Любопытно, что гостей вечера развлекла Верка Сердючка. Спели несколько композиций для всех присутствующих и главные виновники торжества.