Потап помог сыну сочинить рэп для последнего звонка



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Потап с сыном

11-летний Андрей Потапенко неравнодушен к музыке как папа, но подписчики считают его копией мамы

Накануне Потап поздравил своего сына Андрея Потапенко с маленьким выпускным. 11-летний наследник переходит из четвертого класса в пятый. В честь последнего звонка Андрей записал с другом рэп, с которым выступил перед учителями и сверстниками.

«Мой мальчик, с Выпускным! Я рад что вложил частичку себя в ваше выступление! Вы молодцы», – написал Потап.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 29 Май 2019 в 2:04 PDT

Подписчики оценили музыкальные способности Андрея. Сын решил пойти по стопам отца, однако многие поклонники также заметили сходство с его мамой Ириной Горовой.

«Потап себе смену уже готовит», «Коли батя рэпер», «Да малый крутой», «Ребята молодцы, но моё внимание все время было на девочке позади», – написали в комментариях.