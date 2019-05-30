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    Шоу-биз

    Потап помог сыну сочинить рэп для последнего звонка

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    Потап с сыном - Потап помог сыну сочинить рэп для последнего звонка
    Потап с сыном

    11-летний Андрей Потапенко неравнодушен к музыке как папа, но подписчики считают его копией мамы

    Накануне Потап поздравил своего сына Андрея Потапенко с маленьким выпускным. 11-летний наследник переходит из четвертого класса в пятый. В честь последнего звонка Андрей записал с другом рэп, с которым выступил перед учителями и сверстниками.

    «Мой мальчик, с Выпускным! Я рад что вложил частичку себя в ваше выступление! Вы молодцы», – написал Потап.

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    Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

    Подписчики оценили музыкальные способности Андрея. Сын решил пойти по стопам отца, однако многие поклонники также заметили сходство с его мамой Ириной Горовой.

    «Потап себе смену уже готовит», «Коли батя рэпер», «Да малый крутой», «Ребята молодцы, но моё внимание все время было на девочке позади», – написали в комментариях.

     

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