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    Шоу-биз

    Потап рассказал, какая с Каменских хозяйка

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    <p>Потап и Настя Каменских</p> <p>Фото: instagram.com/kamenskux/</p> - Потап рассказал, какая с Каменских хозяйка

    Потап и Настя Каменских

    Фото: instagram.com/kamenskux/

    Продюсер похвалил свою жену

    Рэппер и продюсер Потап рассказал, какая из сексуальной жены хозяйка. Потап расхвалил Каменских, отметив, что она и прекрасно готовит, и убирает дома, и ухаживает за собакой.

    «Она прекрасно готовит, она прекрасно следит за домом, она прекрасно ухаживает за собакой. Она замечательная женщина. Я ее называю wonder woman», - сказал продюсер в программе «Слава +».

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    Потап рассказал, какая с Каменских хозяйка
    Потап рассказал, какая с Каменских хозяйка
    Потап рассказал, какая с Каменских хозяйка
    Потап рассказал, какая с Каменских хозяйка
    Потап рассказал, какая с Каменских хозяйка
    Потап рассказал, какая с Каменских хозяйка
    Потап рассказал, какая с Каменских хозяйка
    Потап рассказал, какая с Каменских хозяйка
    Потап рассказал, какая с Каменских хозяйка
    Потап рассказал, какая с Каменских хозяйка
    Потап рассказал, какая с Каменских хозяйка
    Потап рассказал, какая с Каменских хозяйка
    Потап рассказал, какая с Каменских хозяйка
    Потап рассказал, какая с Каменских хозяйка
    Потап рассказал, какая с Каменских хозяйка
    Потап рассказал, какая с Каменских хозяйка
    Потап рассказал, какая с Каменских хозяйка
    Потап рассказал, какая с Каменских хозяйка
    Потап рассказал, какая с Каменских хозяйка
    Потап рассказал, какая с Каменских хозяйка
    Потап рассказал, какая с Каменских хозяйка
    Потап рассказал, какая с Каменских хозяйка
    Потап рассказал, какая с Каменских хозяйка
    Потап рассказал, какая с Каменских хозяйка
    Потап рассказал, какая с Каменских хозяйка
    Потап рассказал, какая с Каменских хозяйка
    Потап рассказал, какая с Каменских хозяйка
    Потап рассказал, какая с Каменских хозяйка
    Потап рассказал, какая с Каменских хозяйка
    Потап рассказал, какая с Каменских хозяйка
    Потап рассказал, какая с Каменских хозяйка
    Потап рассказал, какая с Каменских хозяйка
    Потап рассказал, какая с Каменских хозяйка
    Потап рассказал, какая с Каменских хозяйка
    Потап рассказал, какая с Каменских хозяйка
    Потап рассказал, какая с Каменских хозяйка
    Потап рассказал, какая с Каменских хозяйка
    Потап рассказал, какая с Каменских хозяйка
    Потап рассказал, какая с Каменских хозяйка
    Потап рассказал, какая с Каменских хозяйка
    Потап рассказал, какая с Каменских хозяйка
    Потап рассказал, какая с Каменских хозяйка
    Потап рассказал, какая с Каменских хозяйка
    Потап рассказал, какая с Каменских хозяйка
    Потап рассказал, какая с Каменских хозяйка
    Потап рассказал, какая с Каменских хозяйка
    Потап рассказал, какая с Каменских хозяйка
    Потап рассказал, какая с Каменских хозяйка
    Потап рассказал, какая с Каменских хозяйка
    Потап рассказал, какая с Каменских хозяйка
    Потап рассказал, какая с Каменских хозяйка
    Потап рассказал, какая с Каменских хозяйка
    Потап рассказал, какая с Каменских хозяйка
    Потап рассказал, какая с Каменских хозяйка
    Потап рассказал, какая с Каменских хозяйка
    Потап рассказал, какая с Каменских хозяйка
    Потап рассказал, какая с Каменских хозяйка
    Потап рассказал, какая с Каменских хозяйка
    Потап рассказал, какая с Каменских хозяйка
    Потап рассказал, какая с Каменских хозяйка
    Потап рассказал, какая с Каменских хозяйка
    Потап рассказал, какая с Каменских хозяйка
    Потап рассказал, какая с Каменских хозяйка
    Потап рассказал, какая с Каменских хозяйка

    Он также рассекретил коронное блюдо Каменских. По словам рэпера, Настя прекрасно готовит макароны al dente с креветками. Кроме того Потап рассказал, чем его увлекает Каменских.

    «Мы друг друга понимаем. Мы друг другу очень подходим, у нас общие цели, мы смотрим в одну сторону. Она мечтает о «Грэмми». Мне импонируют такие большие мечты и ее стремления. Мне нравится, когда она идет по красной дорожке латиноамериканской «Грэмми» и дает интервью то на английском, то на испанском. Приезжает сюда - и дает русском, украинском. она интернешнл суперзвезда, и она живет дома у меня, и она мне готовит и убирает», - похвалил жену Потап.

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    Потап
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