Ірландія поставила ультиматум організаторам Євробачення-2026

Ірландська співачка Emmy не змогла цього року кваліфікуватися до фіналу

Країна вже не вперше підіймає питання участі Ізраїля в пісенному конкурсі

Ірландський суспільний мовник RTÉ оприлюднив офіційну заяву щодо участі країни в ювілейному, 70-му Євробаченні. Представник острівної держави не поїде до столиці Австрії, Відня, якщо на конкурсі буде присутній Ізраїль. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RTÉ.

Ірландці зауважили, що напередодні на генеральній асамблеї Європейського мовного союзу (EBU) низка членів EBU висловила стурбованість щодо участі Ізраїлю в пісенному конкурсі Євробачення.

«Ірландія не братиме участі в Євробаченні 2026 року, якщо участь Ізраїлю відбудеться. Остаточне рішення щодо участі Ірландії буде прийнято після прийняття рішення EBU. RTÉ вважає, що участь Ірландії була б неприпустимою, враховуючи триваючі та жахливі втрати життів у Газі. RTÉ також глибоко стурбований цілеспрямованими вбивствами журналістів у Газі, відмовою в доступі міжнародних журналістів на територію та тяжким становищем заручників, що залишилися», – йдеться в заяві.

В RTÉ подякували EBU за можливість відмовитися від участі в конкурсі до грудня цього року без штрафних санкцій. До того часу буде відомо, чи братиме Ізраїль в Євробаченні-2026. Відзначимо, що на Євробаченні-2025, яке пройшло у швейцарському Базелі, Ірландії не вдалося кваліфікуватися до фіналу.

Починаючи з 2024 року чимало представників шоу-бізнесу та фанатів конкурсу висловлюються проти участі Ізраїлю в Євробаченні. Тоді протести відбулися у Швеції, яка приймала конкурс (в Мальме). А кілька країн, зокрема, Ісландія, Ірландія та Фінляндія публічно обговорювали можливість відмови від участі. Проте зрештою поїхали на Євробачення.

Також хвиля критики ширилася у Норвегії, Данії та Великій Британії. Попри це, Ізраїль продовжив брати участь. У 2024 році країна посіла 5 місце, а цього травня – друге.

Раніше «Главком» розповідав, що оголошено ім'я креативного продюсера Нацвідбору на Євробачення-2026. Водночас співачка Джамала стала музичною продюсеркою Нацвідбору.