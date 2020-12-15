Вожак волчиц и подопечная Потапа: названы все тренеры «Голоса страны-11»

Создатели проекта рассекретили имена звездных наставников

Уже скоро стартует 11 сезон самого масштабного вокального шоу «Голос страны», которое открывает новую страницу своей истории и выходит под названием»"Перезагрузка».

В центре внимания проекта, на сцену которого мечтают попасть талантливые и самые профессиональные вокалисты со всего мира, будет голос и музыка. В тренерскую панель в этом сезоне вошли топовые украинские звезды: певица Тина Кароль, которая уже побеждала в шоу пять раз, digital-открытие этого года Dorofeeva — артистка, которая со своим дебютным треком завоевала чарты, артист и продюсер Монатик и любимец миллионов украинских слушателей Олег Винник.

Рокер Олег Винник, который впервые сядет в легендарное красное кресло в качестве тренера, рассказал, каких вокалистов ищет на шоу:

«Я хочу найти голоса, которые смогут затронуть струны души. С радостью поделюсь своими знаниями и опытом, который я получил в Европе, с моей командой для того, чтобы научить их развивать свой талант и дарить любовь слушателям, работая, как в последний раз. Я хочу показать стране исполнителей, голосом донесут от сердца к сердцу правдивые эмоции, искренние чувства, которые называются любви», - сказал Винник.

Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летнюю «Зомби Анджелины Джоли» из Ирана посадили на 10 лет.

Табар была задержана на основании постановления суда Тегерана, который занимается культурными преступлениями, а также социальной и моральной коррупцией. Сейчас иранские журналисты требуют свободы для девушки и даже просят саму Анджелину Джоли вмешаться и добиться справедливости.