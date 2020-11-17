«Можно легче?»: Тина Кароль в откровенном платье похвасталась роскошными изгибами
Фанаты звезды были ошарашены роскошным луком кумира
«Артистка продемонстрировала сексуальный образ
Популярная певица Тина Кароль вызвала фурор в Сети новым соблазнительным образом. Артистка позировала в сексуальном черном платье от Mônot с экстремальным разрезом и пикантными вырезами в зоне декольте.
Наряд сильно подчеркнул аппетитные формы артистки и ее роскошные ножки. На снимках, которые исполнительница запостила на странице в Instagram, Кароль вызывающе позировала, щеголяя своими прелестями. Образ Тина дополнила объемной укладкой, нюдовим макияжем и изящными босоножками.
Фанаты звезды были ошарашены роскошным луком кумира.
«Невероятная! Космос», «Горячее», «Слишком секси», «Этот взгляд сводит меня с ума», - комментируют фото пользователи сети.
Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.
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