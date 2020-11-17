  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    «Можно легче?»: Тина Кароль в откровенном платье похвасталась роскошными изгибами

    • Розсилка
    Певица Тина Кароль - «Можно легче?»: Тина Кароль в откровенном платье похвасталась роскошными изгибами
    Певица Тина Кароль
    instagram.com/tina_karol/

    Фанаты звезды были ошарашены роскошным луком кумира

    «Артистка продемонстрировала сексуальный образ

    Популярная певица Тина Кароль вызвала фурор в Сети новым соблазнительным образом. Артистка позировала в сексуальном черном платье от Mônot с экстремальным разрезом и пикантными вырезами в зоне декольте.

    Наряд сильно подчеркнул аппетитные формы артистки и ее роскошные ножки. На снимках, которые исполнительница запостила на странице в Instagram, Кароль вызывающе позировала, щеголяя своими прелестями. Образ Тина дополнила объемной укладкой, нюдовим макияжем и изящными босоножками.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    «Можно легче?»: Тина Кароль в откровенном платье похвасталась роскошными изгибами
    «Можно легче?»: Тина Кароль в откровенном платье похвасталась роскошными изгибами
    «Можно легче?»: Тина Кароль в откровенном платье похвасталась роскошными изгибами
    «Можно легче?»: Тина Кароль в откровенном платье похвасталась роскошными изгибами
    «Можно легче?»: Тина Кароль в откровенном платье похвасталась роскошными изгибами
    instagram.com/tina_karol/

    Фанаты звезды были ошарашены роскошным луком кумира.

    «Невероятная! Космос», «Горячее», «Слишком секси», «Этот взгляд сводит меня с ума», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

    «Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.

     Смотрите также: Самые нелепые и курьезные фото из соцсетей, которые поднимут вам настроение
    Теги: знаменитости самые сексуальные Тина Кароль певица шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies