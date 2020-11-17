«Можно легче?»: Тина Кароль в откровенном платье похвасталась роскошными изгибами

Фанаты звезды были ошарашены роскошным луком кумира

«Артистка продемонстрировала сексуальный образ

Популярная певица Тина Кароль вызвала фурор в Сети новым соблазнительным образом. Артистка позировала в сексуальном черном платье от Mônot с экстремальным разрезом и пикантными вырезами в зоне декольте.

Наряд сильно подчеркнул аппетитные формы артистки и ее роскошные ножки. На снимках, которые исполнительница запостила на странице в Instagram, Кароль вызывающе позировала, щеголяя своими прелестями. Образ Тина дополнила объемной укладкой, нюдовим макияжем и изящными босоножками.

Фанаты звезды были ошарашены роскошным луком кумира.

«Невероятная! Космос», «Горячее», «Слишком секси», «Этот взгляд сводит меня с ума», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

«Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.