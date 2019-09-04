Прима-балерина Екатерина Кухар ответила на унижения Ирины Билык



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Екатерина Кухар instagram.com/ekaterinakukhar_official

Неадекватную реакцию Билык спровоцировал комментарий Кухар во время второго эфира шоу «Танцы со звездами»

Певица Ирина Билык публично оскорбила приму-балерину и члена жюри популярного ток-шоу «Танцы со звездами» Екатерину Кухар.

На своей странице в Instagram певица разместила гневный пост, в котором назвала Повар «профессионально несостоятельной» и «потерявшую любовь публики».

Неадекватную реакцию Билык спровоцировал комментарий Екатерины Повар во время второго эфира «Танцы со звездами». Оценивая выступление Дмитрия Дикусара (бывшего супруга Билык) и актрисы Виктории Булитко, член жюри сказала, что ей очень понравился танец пары и она даже забыла об Ирине Билык. Замечания певица восприняла как личное оскорбление.

Позже Кухар решила ответить Билык уже в своем аккаунте. На странице в Instagram она написала, что не пыталась оскорбить Ирину Билык, а наоборот - вроде хотела сделать комплимент. Почему певица этого понять не смогла и так бурно отреагировала на ее слова - для Кухар не понятно.

«Ирина, добрый вечер! Вспоминая Вас в таком рейтинговом шоу, я отдавала Вам дань уважения. Для меня Вы незабываемая певица. И мне очень жаль, что Вы этого не поняли», - отметила Кухар.

Стоит добавить, что прима-балерина не раз вспоминала Ирину Билык во время выступления Дикусара. В частности, она говорила Булитко, что «вы так похожи на прежнюю Ирину Билык, такая же легкая и беззаботная».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ekaterina Kukhar (@ekaterinakukhar_official) 2 Сен 2019 в 1:35 PDT

Отметим, ранее Ирина Билык участвовала в проекте «Танцы со звездами» в паре с Дмитрием Дикусаром, который потом стал ее мужем. В 2016 году супруги развелись.

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