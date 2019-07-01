Продюсер Джастина Бибера лишил Тейлор Свифт прав на шесть ее альбомов



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Тейлор Свифт

Тейлор заявила, что Браун уже много лет преследует ее с издевательствами

В американском шоу-бизнесе разгорелся новый грандиозный скандал. 29-летняя Тейлор Свифт обвинила известного продюсера Скутера Брауна в травле.

На заре своей карьеры Тейлор подписала контракт с лейблом Big Machine Records. Именно с ним она работала вплоть до 2017 года – звукозаписывающей студии принадлежат права на шесть ее альбомов.

Став знаменитой, певица пыталась выкупить у лейбла права на свои песни, но безуспешно. Тогда она решила уйти, чтобы не зависеть от компании еще больше. Это произошло осенью 2018 года. А несколько дней назад продюсер Джастина Бибера, Арианы Гранде и Канье Уэста приобрел Big Machine Records за $300 миллионов.

«Мне пришлось сделать мучительный выбор, чтобы оставить свое прошлое. Музыку, которую я написала на полу в своей спальне, и видео, которые я придумала и создала за деньги, заработанные пением в барах, затем в клубах, затем на аренах, затем на стадионах», – призналась Свифт в Tumblr. А теперь с ее песнями случилось то, чего звезда «не ожидала даже в кошмарах».

Джерело: Cosmopolitan