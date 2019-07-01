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    Шоу-биз

    Продюсер Джастина Бибера лишил Тейлор Свифт прав на шесть ее альбомов

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    <div class="sel_item">Тейлор Свифт</div> - Продюсер Джастина Бибера лишил Тейлор Свифт прав на шесть ее альбомов
    Тейлор Свифт

    Тейлор заявила, что Браун уже много лет преследует ее с издевательствами

    В американском шоу-бизнесе разгорелся новый грандиозный скандал. 29-летняя Тейлор Свифт  обвинила известного продюсера Скутера Брауна в травле.

    На заре своей карьеры Тейлор подписала контракт с лейблом Big Machine Records. Именно с ним она работала вплоть до 2017 года – звукозаписывающей студии принадлежат права на шесть ее альбомов.

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    Продюсер Джастина Бибера лишил Тейлор Свифт прав на шесть ее альбомов
    Продюсер Джастина Бибера лишил Тейлор Свифт прав на шесть ее альбомов
    Продюсер Джастина Бибера лишил Тейлор Свифт прав на шесть ее альбомов
    Продюсер Джастина Бибера лишил Тейлор Свифт прав на шесть ее альбомов
    Продюсер Джастина Бибера лишил Тейлор Свифт прав на шесть ее альбомов
    Продюсер Джастина Бибера лишил Тейлор Свифт прав на шесть ее альбомов
    Продюсер Джастина Бибера лишил Тейлор Свифт прав на шесть ее альбомов
    Продюсер Джастина Бибера лишил Тейлор Свифт прав на шесть ее альбомов
    Продюсер Джастина Бибера лишил Тейлор Свифт прав на шесть ее альбомов
    Продюсер Джастина Бибера лишил Тейлор Свифт прав на шесть ее альбомов
    Продюсер Джастина Бибера лишил Тейлор Свифт прав на шесть ее альбомов
    Продюсер Джастина Бибера лишил Тейлор Свифт прав на шесть ее альбомов
    Продюсер Джастина Бибера лишил Тейлор Свифт прав на шесть ее альбомов
    Продюсер Джастина Бибера лишил Тейлор Свифт прав на шесть ее альбомов

    Став знаменитой, певица пыталась выкупить у лейбла права на свои песни, но безуспешно. Тогда она решила уйти, чтобы не зависеть от компании еще больше. Это произошло осенью 2018 года. А несколько дней назад продюсер Джастина Бибера, Арианы Гранде и Канье Уэста приобрел Big Machine Records за $300 миллионов.

     «Мне пришлось сделать мучительный выбор, чтобы оставить свое прошлое. Музыку, которую я написала на полу в своей спальне, и видео, которые я придумала и создала за деньги, заработанные пением в барах, затем в клубах, затем на аренах, затем на стадионах», – призналась Свифт в Tumblr. А теперь с ее песнями случилось то, чего звезда «не ожидала даже в кошмарах».

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    Джерело: Cosmopolitan

    знаменитости шоу-бизнес музыка
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