Провели з Києва борщем та сирниками. Принцу Гаррі вручили улюблену страву його мами

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
Молодший син короля Чарльза III не приховував щасливих емоцій після насиченого дня в столиці України
фото: Instagram/klopotenko

Ресторатор Євген Клопотенко зустрівся з герцогом Сассекським на центральному київському залізничному вокзалі

Переможець п'ятого сезону кулінарного телешоу «МастерШеф», шеф-кухар Євген Клопотенко особисто передав принцу Гаррі страви власного виробництва. Ресторатор наголосив, що одна з них – улюблена нині покійної принцеси Діани, матері герцога Сассекського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Євгена Клопотенка.

Шеф-кухар приїхав перед відправлення потягу «Укрзалізниці», на якому з Києва після насиченої поїздки виїжджав принц Гаррі. В дорогу Клопотенко передав традиційні українські страви в фірмовій тарі свого закладу. Ба більше – разом з герцогом Сассекським на камеру одночасно промовив назву найвідомішого супу України.

«Ми наготували йому справжнього українського: борщ, качану кашу, верещаку і сирники. Все це поїхало з ним у потязі назад. А щоб не забув про цей смак – баночку борщової заправки і мій номер телефону, щоб коли приготує, написав мені. Бо українська їжа - не просто про насичення. Вона про нас, про коріння і навіть про королівські сім’ї», – зазначив Євген Клопотенко.

Принц Гаррі позує з борщем в руках
Принц Гаррі позує з борщем в руках
фото: Instagram/klopotenko

Також Клопотенко привіз копію листа з Букінгемського палацу. У 1981 році південноафриканський благодійний будинок Avril Elizabeth Home у Йоганнесбурзі звернувся до відомих людей із проханням надіслати у збірку рецептів страви, які є їхніми улюбленими.

«Улюблений рецепт леді Діани – борщ. Він складається з таких інгредієнтів: буряк, натуральний йогурт, цибуля, курячий бульйон, молоко, сметана, сіль і перець», – йшлось у відповіді, складеній від імені принцеси Діани (через її секретаря).

Лист датований 7 квітня 1981 року, коли Діана ще носила прізвище Спенсер, але вже незабаром мала стати нареченою принца Чарльза. Жодних конкретних згадок про капусту, картоплю, томати чи пампушки не було. То ж це і виправив Євген Клопотенко, презентувавши оригінальну версію улюбленої страви принцеси Діани.

«Принц Гаррі приїхав в Україну. І я одразу подумав: він має відчути смак того, що любила його мама. Бо колись одна англійка написала листа до палацу, щоб дізнатися, яку страву найбільше любила принцеса Діана. Відповідь була проста – borshch soup. Трохи адаптований, але суть лишається», – підсумував Клопотенко.

Клопотенко взяв на вокзал копію листа з Букінгемського палацу
Клопотенко взяв на вокзал копію листа з Букінгемського палацу
фото: Instagram/klopotenko

Раніше «Главком» розповідав, що принцу Гаррі вручили символічний подарунок на пероні київського вокзалу. Водночас бельгійський принц Лоран визнав позашлюбного сина, який народився в результаті роману із популярною співачкою.

Теги: борщ принц Гаррі принцеса Діана Євген Клопотенко

