Перший за 40 років: японський принц Хісахіто досяг повноліття
Японський принц Хісахіто – перший за 40 років чоловік-спадкоємець який досяг повноліття і, можливо, останній
Японський принц Хісахіто офіційно досяг повноліття, що робить його першим чоловіком-членом імператорської родини за 40 років, який пройшов цей шлях. Складні палацові ритуали, які відбулися в суботу, підкреслюють гостру кризу спадкоємства, з якою зіткнулася найстаріша монархія світу. Значною мірою це пов'язано із законодавчою забороною жінкам наслідувати трон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.
Хісахіто є другим у черзі на Хризантемовий престол після свого батька, кронпринца Акісіно. Проте після нього чоловічих спадкоємців немає, що ставить імператорську родину перед серйозною дилемою. Згідно з повоєнним законом, успадкування престолу дозволено лише чоловікам, хоча історично у Японії були імператорки. Це питання відображає проблему швидкого старіння та скорочення населення країни. Хоча громадськість значною мірою підтримує скасування чоловічого права спадкоємства, консервативні кола виступають проти.
Хісахіто, якому 6 вересня виповнилося 18 років, є першокурсником Університету Цукуба поблизу Токіо, де він вивчає біологію. Принц відомий своєю любов’ю до комах, особливо до бабок. Він є співавтором наукової статті, присвяченої дослідженню комах. На своїй дебютній прес-конференції принц висловив надію зосередити свої дослідження на захисті популяцій комах у міських районах.
Церемонії дорослішання Хісахіто були відкладені, щоб він міг зосередитися на вступних іспитах до коледжу. Офіційні ритуали розпочалися з отримання корони, яку доставив посланець від імператора Нарухіто. Під час головного обряду в Імператорському палаці принц був одягнений у традиційний бежевий халат, а його головний убір «канмурі» офіційно засвідчив його повноліття. Він подякував імператору та своїм батькам, пообіцявши виконувати свої обов'язки члена королівської родини. Також у рамках церемоній він отримає Великий кордон Верховного ордена Хризантеми та здійснить візити до головних синтоїстських святинь та мавзолеїв імператорів.
