Перший за 40 років: японський принц Хісахіто досяг повноліття

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Перший за 40 років: японський принц Хісахіто досяг повноліття
Японський принц Хісахіто офіційно досяг повноліття, що робить його першим чоловіком-членом імператорської родини за 40 років, який пройшов цей шлях
фото: АР

Японський принц Хісахіто – перший за 40 років чоловік-спадкоємець який досяг повноліття і, можливо, останній

Японський принц Хісахіто офіційно досяг повноліття, що робить його першим чоловіком-членом імператорської родини за 40 років, який пройшов цей шлях. Складні палацові ритуали, які відбулися в суботу, підкреслюють гостру кризу спадкоємства, з якою зіткнулася найстаріша монархія світу. Значною мірою це пов'язано із законодавчою забороною жінкам наслідувати трон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Хісахіто є другим у черзі на Хризантемовий престол після свого батька, кронпринца Акісіно. Проте після нього чоловічих спадкоємців немає, що ставить імператорську родину перед серйозною дилемою. Згідно з повоєнним законом, успадкування престолу дозволено лише чоловікам, хоча історично у Японії були імператорки. Це питання відображає проблему швидкого старіння та скорочення населення країни. Хоча громадськість значною мірою підтримує скасування чоловічого права спадкоємства, консервативні кола виступають проти.

На фото, опублікованому Імператорським агентством двору Японії, імператор Японії Нарухіто (третій зліва) та імператриця Масако (третя справа) позують зі своїми родинами для сімейної фотосесії на Новий рік у своїй резиденції в Токіо 12 грудня 2019 року. Члени імператорської родини: спереду зліва направо: почесна імператриця Мічіко, почесний імператор Акіхіто, Нарухіто, Масако, кронпринц Акішіно та кронпринцеса Кіко, а позаду зліва направо: принцеса Мако, принцеса Айко, принц Хісахіто та принцеса Како
На фото, опублікованому Імператорським агентством двору Японії, імператор Японії Нарухіто (третій зліва) та імператриця Масако (третя справа) позують зі своїми родинами для сімейної фотосесії на Новий рік у своїй резиденції в Токіо 12 грудня 2019 року. Члени імператорської родини: спереду зліва направо: почесна імператриця Мічіко, почесний імператор Акіхіто, Нарухіто, Масако, кронпринц Акішіно та кронпринцеса Кіко, а позаду зліва направо: принцеса Мако, принцеса Айко, принц Хісахіто та принцеса Како
фото: АР

Хісахіто, якому 6 вересня виповнилося 18 років, є першокурсником Університету Цукуба поблизу Токіо, де він вивчає біологію. Принц відомий своєю любов’ю до комах, особливо до бабок. Він є співавтором наукової статті, присвяченої дослідженню комах. На своїй дебютній прес-конференції принц висловив надію зосередити свої дослідження на захисті популяцій комах у міських районах.

Церемонії дорослішання Хісахіто були відкладені, щоб він міг зосередитися на вступних іспитах до коледжу. Офіційні ритуали розпочалися з отримання корони, яку доставив посланець від імператора Нарухіто. Під час головного обряду в Імператорському палаці принц був одягнений у традиційний бежевий халат, а його головний убір «канмурі» офіційно засвідчив його повноліття. Він подякував імператору та своїм батькам, пообіцявши виконувати свої обов'язки члена королівської родини. Також у рамках церемоній він отримає Великий кордон Верховного ордена Хризантеми та здійснить візити до головних синтоїстських святинь та мавзолеїв імператорів.

Нагадаємо, у свої 102 роки японець підкорив гору Фудзі – найвищу точку країни заввишки 3776 м і став світовим рекордсменом як найстарший чоловік, який піднявся на цю вершину. Як пише «Главком», про це повідомили фахівці Книги рекордів Гіннеса на офіційному сайті довідника.

Кокічі Акузава є почесним головою альпіністського клубу Гумма. Майже щотижня він піднімається на гори. Свій 99-й день народження Кокічі відсвяткував сходженням на гору Набеваріяма (1272 м).

Японія

