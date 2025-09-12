Головна Скотч Шоу-біз
Бельгійський принц визнав позашлюбного сина від ведучої еротичної телепрограми

Ірина Озтурк
Ірина Озтурк
Бельгійський принц Лоран визнав, що у нього є ще один син
Молодший брат короля Бельгії Філіпа визнав, що Клемент Ванденкеркхове  – його позашлюбний син

Бельгійський принц Лоран визнав позашлюбного сина, який народився в результаті роману із популярною співачкою 80-х років Венді Ван Вантен. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Daily Mail.

61-річний принц Лоран, молодший брат короля Бельгії Філіпа, зробив офіційну заяву і підтвердив батьківство щодо 25-річного Клемента Ванденкеркхове.

«Цим оголошенням я підтверджую, що я є біологічним батьком Клементу Ванденкеркхове. В останні роки ми відкрито і чесно говорили про це», – сказав Лоран.

Клемент народився 2000 року – того ж року, коли принц Лоран познайомився з майбутньою дружиною, британкою Клер Кумбс.

Мати Клемента Венді Ван Вантен, відома ведуча еротичної телепрограми De Pin Up Club та співачка, ніколи публічно не підтверджувала стосунки з принцом, хоча пара з'являлася на публіці наприкінці 1990-х років.

Принц Лоран і принцеса Клер одружені 22 роки. В них троє дітей. Оголошення не вплине на лінію престолонаслідування. Ситуація повторює обставини п'ятирічної давнини, коли отець Лорана король Альберт II публічно визнав свою позашлюбну дочку, принцесу Дельфіну.

Нагадаємо, принц Гаррі разом спільно зі співробітниками свого благодійного фонду Invictus Games Foundation приїхав до Києва. 

До слова,  на пероні центрального залізничного вокзалу герцог Сассекський отримав подарунок від української делегації.

Герцог Сассекський, якому за декілька днів (15 вересня) виповниться 41 рік отримав символічний подарунок – фірмовий залізничний підсклянник. Мільйони пасажирів «Укрзалізниці» п'ють з подібної склянки гарячі напої.

