Бельгійський принц визнав позашлюбного сина від ведучої еротичної телепрограми

Бельгійський принц Лоран визнав, що у нього є ще один син

Молодший брат короля Бельгії Філіпа визнав, що Клемент Ванденкеркхове – його позашлюбний син

Бельгійський принц Лоран визнав позашлюбного сина, який народився в результаті роману із популярною співачкою 80-х років Венді Ван Вантен. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Daily Mail.

61-річний принц Лоран, молодший брат короля Бельгії Філіпа, зробив офіційну заяву і підтвердив батьківство щодо 25-річного Клемента Ванденкеркхове.

«Цим оголошенням я підтверджую, що я є біологічним батьком Клементу Ванденкеркхове. В останні роки ми відкрито і чесно говорили про це», – сказав Лоран.

Клемент Ванденкеркхове згадав момент, коли його мати посадила його і сказала, що його батько – принц Лоран, у новому документальному фільмі бельгійського телеканалу VTM.

Клемент народився 2000 року – того ж року, коли принц Лоран познайомився з майбутньою дружиною, британкою Клер Кумбс.

Мати Клемента ніколи публічно не підтверджувала стосунки із принцем

Мати Клемента Венді Ван Вантен, відома ведуча еротичної телепрограми De Pin Up Club та співачка, ніколи публічно не підтверджувала стосунки з принцом, хоча пара з'являлася на публіці наприкінці 1990-х років.

61-річний принц Лоран, який одружений з 51-річною принцесою Клер з 2003 року, вперше публічно визнав, що він є біологічним батьком Клемента Daily Express

Принц Лоран і принцеса Клер одружені 22 роки. В них троє дітей. Оголошення не вплине на лінію престолонаслідування. Ситуація повторює обставини п'ятирічної давнини, коли отець Лорана король Альберт II публічно визнав свою позашлюбну дочку, принцесу Дельфіну.

