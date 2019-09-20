Пышногрудая экс-«Виа Гра» Седокова покрылась жуткими пятнами от крапивницы



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Анна Седокова instagram.com/annasedokova

Звезда пожаловалась на обострение детской болезни

36-летняя Анна Седокова 15 сентября артистка оказалась в больнице. Тогда девушка не могла дышать из-за отека горла и спасли ее лишь капельницы. И вот детская болезнь, крапивница, вновь дала о себе знать. Седокова призналась, что снова покрылась красными пятнами.

«Так вот я выгляжу и это, конечно, жутко», – заметила она, выложив утренние фотографии. Впрочем, на этот раз обошлось без больничной койки. Ведь уже через пару часов Анна отправилась гулять с собаками.

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