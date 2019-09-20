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    Шоу-биз

    Пышногрудая экс-«Виа Гра» Седокова покрылась жуткими пятнами от крапивницы

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    <p>&nbsp;Анна Седокова</p> <p>instagram.com/annasedokova</p> - Пышногрудая экс-«Виа Гра» Седокова покрылась жуткими пятнами от крапивницы

     Анна Седокова

    instagram.com/annasedokova

    Звезда пожаловалась на обострение детской болезни

    36-летняя Анна Седокова 15 сентября артистка оказалась в больнице. Тогда девушка не могла дышать из-за отека горла и спасли ее лишь капельницы. И вот детская болезнь, крапивница, вновь дала о себе знать. Седокова призналась, что снова покрылась красными пятнами.

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    Пышногрудая экс-«Виа Гра» Седокова покрылась жуткими пятнами от крапивницы
    Пышногрудая экс-«Виа Гра» Седокова покрылась жуткими пятнами от крапивницы
    Пышногрудая экс-«Виа Гра» Седокова покрылась жуткими пятнами от крапивницы
    Пышногрудая экс-«Виа Гра» Седокова покрылась жуткими пятнами от крапивницы
    Пышногрудая экс-«Виа Гра» Седокова покрылась жуткими пятнами от крапивницы
    Пышногрудая экс-«Виа Гра» Седокова покрылась жуткими пятнами от крапивницы
    Пышногрудая экс-«Виа Гра» Седокова покрылась жуткими пятнами от крапивницы
    Пышногрудая экс-«Виа Гра» Седокова покрылась жуткими пятнами от крапивницы
    Пышногрудая экс-«Виа Гра» Седокова покрылась жуткими пятнами от крапивницы
    Пышногрудая экс-«Виа Гра» Седокова покрылась жуткими пятнами от крапивницы
    Пышногрудая экс-«Виа Гра» Седокова покрылась жуткими пятнами от крапивницы
    Пышногрудая экс-«Виа Гра» Седокова покрылась жуткими пятнами от крапивницы

    «Так вот я выгляжу и это, конечно, жутко», – заметила она, выложив утренние фотографии. Впрочем, на этот раз обошлось без больничной койки. Ведь уже через пару часов Анна отправилась гулять с собаками.

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