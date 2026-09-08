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Британський політик, якого звинувачують у симпатіях до Путіна, планує візит в Україну

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Британський політик, якого звинувачують у симпатіях до Путіна, планує візит в Україну
Фарадж сказав, що саме Захід «спровокував» вторгнення Москви в Україну
фото: Reuters

Між партією та українськими партнерами відбулися обговорення щодо можливого візиту лідера «Реформи»

Лідер британської партії «Реформа» Найджел Фарадж, якого критики звинувачують у симпатіях до російського диктатора Володимира Путіна, планує візит до України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Двоє партійних чиновників повідомили виданню, що між партією та українськими партнерами відбулися обговорення щодо можливого візиту лідера «Реформи».

Противники Фараджа часто згадують його висловлювання 2014 року про те, що він «поважав» російського диктатора як «політика-практика». А через десять років він викликав бурхливу реакцію під час загальних виборів, заявивши, що саме Захід «спровокував» вторгнення Москви в Україну.

Ув’язнення минулого року колишнього лідера партії «Реформа» в Уельсі за отримання російських хабарів лише посилило враження, що у Фараджа є зв'язки з Путіним.

Опитування, проведене організацією More in Common минулого року, свідчить: хоча всі групи виборців у Великій Британії переважно підтримують Україну, лише 26% вважають, що Фарадж поділяє цю позицію. Приблизно 21% вважає, що він більше симпатизує Росії.

Однак «Реформа» сподівається, що зможе хоча б частково розвіяти це враження, організувавши візит Фараджа до України.

Нагадаємо, правопопулістська партія Reform UK Найджела Фараджа здобула переконливу перемогу на місцевих виборах у Великій Британії 1 травня

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Теги: Велика Британія

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