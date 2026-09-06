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Британцю вдалося здолати смертельну хворобу, яка маскувалася під звичайну ангіну

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Раян Вілсон із донькою
фото: mirror.co.uk

Лікарі повідомили Раяну Вілсону, що йому залишилося жити лічені тижні, але чоловік одужав

Британець Раян Вілсон звернувся до лікарів із сильним болем у горлі. Чоловік був абсолютно впевненим, що просто застудився і у нього звичайна ангіна. Проте результати аналізів виявили критично низький рівень клітин крові, що стало підтвердженням гострої мієлоїдної лейкемії. Про дивовижне одужання важкохворого пацієнта пише The Mirror, інформує «Главком».

За кілька років до цієї події чоловік уже стикався з онкологією, коли в нього раптово почалося сильне нічне потовиділення. Лікарі тривалий час ігнорували його скарги та списували симптоми на коронавірус.

Лише після появи сильного кашлю пацієнта госпіталізували для проведення біопсії, яка підтвердила наявність лімфоми Годжкіна. Тоді він пройшов виснажливі курси хіміотерапії та радіотерапії, які допомогли повністю подолати хворобу та увійти в стадію ремісії.

Після успішного лікування Раян швидко повернувся до нормального життя, одружився зі своєю коханою та дочекався народження доньки. Проте спокійний період тривав зовсім недовго, адже новий агресивний рак вдарив по організму з ще більшою силою.

Для боротьби з гострою мієлоїдною лейкемією лікарі застосували трансплантацію стовбурових клітин, однак ця складна процедура виявилася абсолютно безуспішною. Медики констатували повну відсутність імунної системи, перевели пацієнта на регулярні переливання крові та відправили додому помирати.

Британцю прямо повідомили, що йому залишилося жити лічені тижні, тому цей час варто присвятити прощанню з власною родиною. Але організм не здавався, і згодом дружина вмовила онкологів дати дозвіл на проведення другої, надзвичайно ризикованої пересадки клітин.

На превеликий подив лікарів, друга спроба трансплантації виявилася вкрай успішною, і чоловік зміг знову досягти стабільної ремісії. Хоча зараз він страждає від аваскулярного некрозу та потребує заміни суглобів, його головна битва за життя увінчалася перемогою.

Перебуваючи в лікарні, Раян стикався з постійним дискомфортом, адже для доступу до катетерів йому доводилося постійно знімати одяг. У холодних лікарняних палатах це викликало сильне відчуття вразливості, тому пацієнт купував дорогі брендові речі для збереження власної гідності.

Цей важкий досвід надихнув подружжя заснувати власну компанію Believe Within, яка спеціалізується на створенні стильного та максимально зручного одягу. Їхній інноваційний бренд пропонує речі з прихованими застібками та спеціальними доступами, що суттєво полегшує роботу медичного персоналу.

Лікарі та медсестри з великим ентузіазмом підтримали цю геніальну ідею, закликаючи чоловіка активно розвивати корисне виробництво. Тепер колишній пацієнт не лише насолоджується життям з родиною, а й допомагає іншим онкохворим зберігати впевненість у собі під час важкої терапії.

Нагадаємо, в американському штаті Луїзіана чоловік заразився рідкісною та вкрай небезпечною інфекцією після купання в озері Клейборн. Йдеться про амебу Naegleria fowleri, яку часто називають «амебою, що пожирає мозок».

Також в'єтнамські хірурги успішно провели трансплантацію статевого органу від донора, якому констатували смерть мозку. Для країни ця операція стала першою в історії місцевої медицини.

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Теги: смерть Велика Британія хвороба

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