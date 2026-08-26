Пам'яті Доллі Партон. Чому українці мають бути вдячні американській суперзірці

Доллі Партон брала участь у проєкті з підтримки України

25 серпня пішла з життя американська співачка та акторка Доллі Партон, яка стала на бік України з початку повномасштабного вторгнення. «Главком» розповідає, як зірка підтримувала українців.

Доллі Партон закликала підтримувати Україну

Доллі Партон готується до 57-ї церемонії Academy of Country Music Awards у 2022 році фото: Іnstagram.com/dollyparton

7 березня 2022 року у Лас-Вегасі пройшла 57-а церемонія Academy of Country Music Awards. Доллі Партон відкривала церемонію, тож мала час на вступну промову. Вона почала свій виступ із заклику підтримати Україну та помолитися за мир.

«Перш, ніж ми почнемо наші розваги, хочу проговорити серйозний момент. Я не хочу займатись політикою – я краще продам камінь у нирках, ніж це зроблю. Але я хочу, щоб ми разом відправили свою любов і дали надію братам і сестрам в Україні. Молимося за мир у цьому божевільному світі», – сказала співачка зі сцени.

Згодом, в інтервʼю BBC Доллі Партон розповіла про своє рішення закликати до підтримки України зі сцени премії. Тоді артистка зізналася, що була пригнічена та переймалася початком великої війни в Україні.

«Я відчула, що це було не лише важливо, а й терміново, тому що навколо стільки горя й смутку. Я просто не можу позбутися відчуття, що це моя домівка, і я переживаю за цих людей так, ніби вони мої рідні. І я просто відчуваю, що ми маємо щось сказати або зробити, зробити все, що можемо. Коли ми розважаємося і маємо свободу робити це, я просто відчула, що необхідно на хвилину зупинитися, визнати їхні страждання та віддати шану тому, через що вони проходять», – сказала співачка.

Зокрема, того ж року у Верховна Рада України додала Доллі Партон до списку «Світові зірки – за Україну». «Висловила свою підтримку Україні та закликала фанів «робити все можливе», щоб допомогти Україні», – йдеться на сайті.

Участь у благодійному проєкті для допомоги Україні

Доллі Партон була учасницею ініціативи «Sunflower Guitar for Ukraine». Цей проєкт передбачав збір донатів для гуманітарної допомоги Україні. Разом із Доллі до участі долучилися ще понад 60 американських зірок.

Ініціативу започаткувала майстриня гітар Лінда Манзер. Вона створила спеціальну гітару з українською символікою. Так, музиканти, які грали на гітарі Sunflower, підписували її синьо-жовтий футляр та закликали шанувальників робити пожертви.

Як розповідав «Главком», американська співачка, композиторка та акторка Доллі Партон померла у віці 80 років. Партон була однією з найвідоміших виконавиць в історії кантрі-музики та залишила по собі кар'єру, яка тривала майже шість десятиліть.

За свою кар'єру Партон написала близько 3000 пісень та продала понад 100 млн платівок. Серед її найвідоміших композицій – Jolene, 9 to 5 та I Will Always Love You. Останню вона написала сама у 1970-х роках, а світовим хітом пісня стала після виконання Вітні Г'юстон. Окрім музики, Партон була акторкою та бізнесвумен. Вона зіграла, зокрема, у фільмах «9 до 5» та «Сталеві магнолії», а також створила тематичний парк Dollywood у своєму рідному штаті Теннессі.