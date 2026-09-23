Помер прихильник Путіна та скандальний екссуддя «Х-Фактора» Сосєдов

Сосєдов підтримував політику Путіна та критикував російських артистів, які виступили проти війни

Російський журналіст і музичний критик Сергій Сосєдов помер у віці 58 років. Це сталося 23 вересня в Нерюнгрі (Якутія), де перебував на гастролях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

За попередньою інформацією, Сосєдов впав зі сходів.

фото: НТВ

Сосєдов здобув широку популярність наприкінці 1990-х років. Тоді він став учасником російської телевізійної програми «Акули пера», яка виходила на каналі ТВ-6. Він також відомий як музичний критик і учасник телевізійних проєктів.

Найближчим часом мав вийти новий сезон російської програми «Суперстар», де Сосєдов входив до складу журі.

Що відомо про Сосєдова

Сергій Сосєдов – російський музичний критик і телеведучий, який став широко відомим в Україні завдяки популярному шоу «Х-фактор» на телеканалі СТБ у 2010-2015 роках. Його емоційна манера та гострі висловлювання зробили Сосєдова одним із найбільш упізнаваних суддів проєкту.

У 2011 році він також був учасником шоу «Танці з зірками» на СТБ. Він неодноразово говорив, що почувається в Україні як удома та має тут чимало друзів.

Після 2015 року його діяльність в Україні припинилася. У 2017 році Сосєдов почав публічно висловлювати позицію на підтримку анексії Криму та російської агресії проти України. Його внесли до бази центру «Миротворець» через висловлювання та дії, які становлять загрозу національній безпеці України. У січні 2023 року Сосєдов також потрапив до санкційного списку України.

Після припинення роботи в Україні Сосєдов продовжив кар’єру в Росії, зокрема співпрацював із телеканалом НТВ. У подальших публічних виступах він підтримував політику російського диктатора Володимира Путіна та критикував російських артистів, які виступили проти війни.