Україна, США та Європа домовилися про нову зустріч – Зеленський

Місце наступних переговорів поки не визначили: зустріч може відбутися у Європі, США або знову в Украї

Україна, Сполучені Штати та європейські партнери домовилися найближчим часом провести спільну зустріч. Про це президент Володимир Зеленський заявив після переговорів зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером у Києві, повідомляє кореспондент «Главкома».

За словами президента, протягом дня сторони провели три раунди переговорів, які він назвав предметними. До третьої частини розмови долучилися представники європейських країн.

«Ми домовилися, що найближчим часом Україна, Європа і Америка зустрінуться. Не знаю, де буде – в Європі, в США, а може, знову в нас», – повідомив Зеленський.

Президент зазначив, що під час переговорів сторони обговорили можливості відновлення переговорного процесу щодо завершення війни. Він окремо відзначив роль Віткоффа та Кушнера, які перед приїздом до Києва провели переговори з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.

Зеленський наголосив, що територіальне питання залишається актуальним. На його думку, настільки складні питання можуть бути остаточно вирішені лише на рівні лідерів держав.

Окремою темою стали майбутні гарантії безпеки для України. Президент наголосив, що йдеться не лише про військову складову, а й про економічні умови відновлення країни після завершення війни.

Зеленський також наголосив на необхідності збереження сильної української армії після війни. Для цього, за його словами, Україні знадобляться відповідні ресурси та чіткі гарантії партнерів, які мають не допустити повторення російської агресії.

Під час переговорів сторони приділили увагу й посиленню української протиповітряної оборони, зокрема системам Patriot. Зеленський заявив, що Україна розраховує домовитися з американськими партнерами за підтримки європейських держав.

Водночас глава держави визнав, що наразі ситуація свідчить про можливе продовження війни. Саме тому Україна обговорює з партнерами подальшу військову, протиповітряну та іншу підтримку.

Нагадаємо, 6 вересня близько 14:15 Зеленський розпочав переговори зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером у Києві. Згодом до наступного раунду розмови долучилися країни E3 – Велика Британія, Франція та Німеччина.

Віткофф і Кушнер прибули до України вперше. Перед цим представники президента США Дональда Трампа відвідали Москву, де провели близько трьох годин на переговорах із Путіним.