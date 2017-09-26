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    Разучилась петь: Ферги раскритиковали за за ужасное исполнение национального гимна США

    Поклонники были разочарованы выступлением артистки
    Ферги выпала честь спеть национальный гимн США на матче NBA. В шикарном кружевном платье длины миди артистка моментально приковала внимание зрителей и спортсменов, заметно разочаровав их, как только начала петь. Голос будто не слушался певицу — он дрожал, выдавал непонятные и корявые звуки, едва
    • Сьогодні, 09:21
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    Ферги
    Ферги

    Поклонники были разочарованы выступлением артистки

    Ферги выпала честь спеть национальный гимн США на матче NBA. В шикарном кружевном платье длины миди артистка моментально приковала внимание зрителей и спортсменов, заметно разочаровав их, как только начала петь.

    Голос будто не слушался певицу — он дрожал, выдавал непонятные и корявые звуки, едва напоминающие мелодичное звучание, которого обычно ожидают от профессионального артиста.
    Напомним, в сентябре Ферги развелась с Джошем Дюамелем. В официальном заявление говорилось, что супруги приняли решение о расставании еще в начале 2017 года, однако они решили не рассказывать об этом публике, потому что переживали действительно непростое время. Экс-солистка группы Black Eyed Peas так прокомментировала расставание с мужем: «Мы хорошие друзья и мы до сих пор любим друг друга. Но как-то так получилось, мы приняли решение расстаться», — рассказала певица.

    Джерело: graziamagazine.ru

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