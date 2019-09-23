  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Редкие кадры: Джастин Бибер показал секретную комнату своего особняка за $8,5 миллионов

    • Розсилка
    Джастин и Хейли Бибер - Редкие кадры: Джастин Бибер показал секретную комнату своего особняка за $8,5 миллионов
    Джастин и Хейли Бибер

    Музыканту обустроил личное пространство для уединения

    25-летний американский поп-идол Джастин Бибер показал сво особняк. Как оказалось, в убежище поп-певца есть отдельное подвальное помещение, которое обустроено специально для него. Там есть настольный футбол, бар, машина для фруктового льда, которой певец очень гордится, а также огромная кровать напротив большого монитора.

    «Настало время спустится в мужскую пещеру», – пишет Джастин, снимая то, как идет в свой райский уголок.

    1 з 17
    на весь екран згорнути
    Редкие кадры: Джастин Бибер показал секретную комнату своего особняка за $8,5 миллионов
    Редкие кадры: Джастин Бибер показал секретную комнату своего особняка за $8,5 миллионов
    Редкие кадры: Джастин Бибер показал секретную комнату своего особняка за $8,5 миллионов
    Редкие кадры: Джастин Бибер показал секретную комнату своего особняка за $8,5 миллионов
    Редкие кадры: Джастин Бибер показал секретную комнату своего особняка за $8,5 миллионов
    Редкие кадры: Джастин Бибер показал секретную комнату своего особняка за $8,5 миллионов
    Редкие кадры: Джастин Бибер показал секретную комнату своего особняка за $8,5 миллионов
    Редкие кадры: Джастин Бибер показал секретную комнату своего особняка за $8,5 миллионов
    Редкие кадры: Джастин Бибер показал секретную комнату своего особняка за $8,5 миллионов
    Редкие кадры: Джастин Бибер показал секретную комнату своего особняка за $8,5 миллионов
    Редкие кадры: Джастин Бибер показал секретную комнату своего особняка за $8,5 миллионов
    Редкие кадры: Джастин Бибер показал секретную комнату своего особняка за $8,5 миллионов
    Редкие кадры: Джастин Бибер показал секретную комнату своего особняка за $8,5 миллионов
    Редкие кадры: Джастин Бибер показал секретную комнату своего особняка за $8,5 миллионов
    Редкие кадры: Джастин Бибер показал секретную комнату своего особняка за $8,5 миллионов
    Редкие кадры: Джастин Бибер показал секретную комнату своего особняка за $8,5 миллионов

     Читайте также: В сети показали интимные фото любовницы самого богатого человека в мире
    знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ