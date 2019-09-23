Редкие кадры: Джастин Бибер показал секретную комнату своего особняка за $8,5 миллионов



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Джастин и Хейли Бибер

Музыканту обустроил личное пространство для уединения

25-летний американский поп-идол Джастин Бибер показал сво особняк. Как оказалось, в убежище поп-певца есть отдельное подвальное помещение, которое обустроено специально для него. Там есть настольный футбол, бар, машина для фруктового льда, которой певец очень гордится, а также огромная кровать напротив большого монитора.

«Настало время спустится в мужскую пещеру», – пишет Джастин, снимая то, как идет в свой райский уголок.

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