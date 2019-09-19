Рианна подчеркнула пышную грудь розовым платьем с глубоким декольте
Рианна
Фото: instagram.com/badgalriri/
Фото: instagram.com/badgalriri/
РиРи представила в Сеуле свою линию косметики Fenty Beauty
31-летняя Рианна появилась на светском мероприятии появилась в смелом наряде.К корейским поклонникам пышногрудая красавица вышла в ярко-розовом платье французского бренда Jacquemus. Наряд с откровенным вырезом декольте еле прикрывал грудь звезды. Впрочем, обошлось без модных инцидентов.
Ранее певица провела мастер-класс, на который пришла в белом костюме oversize Jacquemus. Брюки нарочито прикрывали обувь, и создавалось впечатление, что они просто слегка спали с бедер звезды. Жена Гарика Мартиросяна обратила внимание на этот выход Рианны и рассказала, что он ей напомнил ее модный конфуз. Жанна Левина призналась, что чуть не потеряла брюки на одном из светских мероприятий.