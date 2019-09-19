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    Шоу-биз

    Рианна подчеркнула пышную грудь розовым платьем с глубоким декольте

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    Рианна<br /><br />Фото: instagram.com/badgalriri/ - Рианна подчеркнула пышную грудь розовым платьем с глубоким декольте
    Рианна

    Фото: instagram.com/badgalriri/

    РиРи представила в Сеуле свою линию косметики Fenty Beauty

    31-летняя Рианна появилась на светском мероприятии появилась в смелом наряде.К корейским поклонникам пышногрудая красавица вышла в ярко-розовом платье французского бренда Jacquemus. Наряд с откровенным вырезом декольте еле прикрывал грудь звезды. Впрочем, обошлось без модных инцидентов.

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    Рианна подчеркнула пышную грудь розовым платьем с глубоким декольте
    Рианна подчеркнула пышную грудь розовым платьем с глубоким декольте
    Рианна подчеркнула пышную грудь розовым платьем с глубоким декольте
    Рианна подчеркнула пышную грудь розовым платьем с глубоким декольте
    Рианна подчеркнула пышную грудь розовым платьем с глубоким декольте
    Рианна подчеркнула пышную грудь розовым платьем с глубоким декольте
    Рианна подчеркнула пышную грудь розовым платьем с глубоким декольте
    Рианна подчеркнула пышную грудь розовым платьем с глубоким декольте
    Рианна подчеркнула пышную грудь розовым платьем с глубоким декольте
    Рианна подчеркнула пышную грудь розовым платьем с глубоким декольте
    Рианна подчеркнула пышную грудь розовым платьем с глубоким декольте
    Рианна подчеркнула пышную грудь розовым платьем с глубоким декольте
    Рианна подчеркнула пышную грудь розовым платьем с глубоким декольте
    Рианна подчеркнула пышную грудь розовым платьем с глубоким декольте
    Рианна подчеркнула пышную грудь розовым платьем с глубоким декольте
    Рианна подчеркнула пышную грудь розовым платьем с глубоким декольте
    Рианна подчеркнула пышную грудь розовым платьем с глубоким декольте
    Рианна подчеркнула пышную грудь розовым платьем с глубоким декольте
    Рианна подчеркнула пышную грудь розовым платьем с глубоким декольте

    Ранее певица провела мастер-класс, на который пришла в белом костюме oversize Jacquemus. Брюки нарочито прикрывали обувь, и создавалось впечатление, что они просто слегка спали с бедер звезды. Жена Гарика Мартиросяна обратила внимание на этот выход Рианны и рассказала, что он ей напомнил ее модный конфуз. Жанна Левина призналась, что чуть не потеряла брюки на одном из светских мероприятий.

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