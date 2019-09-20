Рианна в кружевном боди с разрезами соблазнительно позировала в постели



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: instagram.com/badgalriri/

31-летняя поп-звезда запустила собственный бренд нижнего белья

Популярная певица с барбадосскими в черном кружевном боди с пикантными разрезами на спине позирует на кровати, лежа на ярком шелковом белье. Приняв сексуальную позу, поп-дива демонстрирует свою роскошную фигуру.

Поклонники восхитились «горячим» образом селебрити. «Огонь», «Корлева», «Моя любовь», «Малышка», Крутая», – прокомментировали подписчики под фото в Instagram.

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