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    Шоу-биз

    Рианна в кружевном боди с разрезами соблазнительно позировала в постели

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    Фото: instagram.com/badgalriri/ - Рианна в кружевном боди с разрезами соблазнительно позировала в постели
    Фото: instagram.com/badgalriri/

    31-летняя поп-звезда запустила собственный бренд нижнего белья

    Популярная певица с барбадосскими в черном кружевном боди с пикантными разрезами на спине позирует на кровати, лежа на ярком шелковом белье. Приняв сексуальную позу, поп-дива демонстрирует свою роскошную фигуру.

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    Рианна в кружевном боди с разрезами соблазнительно позировала в постели
    Рианна в кружевном боди с разрезами соблазнительно позировала в постели
    Рианна в кружевном боди с разрезами соблазнительно позировала в постели
    Рианна в кружевном боди с разрезами соблазнительно позировала в постели
    Рианна в кружевном боди с разрезами соблазнительно позировала в постели
    Рианна в кружевном боди с разрезами соблазнительно позировала в постели
    Рианна в кружевном боди с разрезами соблазнительно позировала в постели
    Рианна в кружевном боди с разрезами соблазнительно позировала в постели
    Рианна в кружевном боди с разрезами соблазнительно позировала в постели
    Рианна в кружевном боди с разрезами соблазнительно позировала в постели
    Рианна в кружевном боди с разрезами соблазнительно позировала в постели
    Рианна в кружевном боди с разрезами соблазнительно позировала в постели
    Рианна в кружевном боди с разрезами соблазнительно позировала в постели
    Рианна в кружевном боди с разрезами соблазнительно позировала в постели
    Рианна в кружевном боди с разрезами соблазнительно позировала в постели
    Рианна в кружевном боди с разрезами соблазнительно позировала в постели
    Рианна в кружевном боди с разрезами соблазнительно позировала в постели
    Рианна в кружевном боди с разрезами соблазнительно позировала в постели
    Рианна в кружевном боди с разрезами соблазнительно позировала в постели
    Рианна в кружевном боди с разрезами соблазнительно позировала в постели
    Рианна в кружевном боди с разрезами соблазнительно позировала в постели
    Рианна в кружевном боди с разрезами соблазнительно позировала в постели
    Рианна в кружевном боди с разрезами соблазнительно позировала в постели
    Рианна в кружевном боди с разрезами соблазнительно позировала в постели
    Рианна в кружевном боди с разрезами соблазнительно позировала в постели
    Рианна в кружевном боди с разрезами соблазнительно позировала в постели

    Поклонники восхитились «горячим» образом селебрити. «Огонь», «Корлева», «Моя любовь», «Малышка», Крутая», – прокомментировали подписчики под фото в Instagram.

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