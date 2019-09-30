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    Шоу-биз

    Рики Мартин и его супруг ждут четвертого ребенка

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    Рики Мартин и его супруг ждут четвертого ребенка

    Пара воспитывает близнецов Маттео и Валентино

    Рики Мартин и его супруг Джван Йосеф ждут четвертого ребенка: об этом певец объявил вчера со сцены на светском ужине в Вашингтоне. В своей речи Рики назвал дочь, которую супруги оставили дома с няней, светом своей жизни и дополнил: «Кстати, хотел бы сказать, что у нас будет еще один ребенок. Обожаю большие семьи!».

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    Рики Мартин и его супруг ждут четвертого ребенка
    Рики Мартин и его супруг ждут четвертого ребенка
    Рики Мартин и его супруг ждут четвертого ребенка
    Рики Мартин и его супруг ждут четвертого ребенка
    Рики Мартин и его супруг ждут четвертого ребенка
    Рики Мартин и его супруг ждут четвертого ребенка
    Рики Мартин и его супруг ждут четвертого ребенка
    Рики Мартин и его супруг ждут четвертого ребенка
    Рики Мартин и его супруг ждут четвертого ребенка
    Рики Мартин и его супруг ждут четвертого ребенка
    Рики Мартин и его супруг ждут четвертого ребенка
    Рики Мартин и его супруг ждут четвертого ребенка
    Рики Мартин и его супруг ждут четвертого ребенка
    Рики Мартин и его супруг ждут четвертого ребенка
    Рики Мартин и его супруг ждут четвертого ребенка
    Рики Мартин и его супруг ждут четвертого ребенка
    Рики Мартин и его супруг ждут четвертого ребенка

    47-летний Мартин и 35-летний художник Йосеф поженились в прошлом году и уже пользовались услугами суррогатной матери. Пара воспитывает близнецов Маттео и Валентино, которые родились у Рики 11 лет назад, и дочь Люсию, которой сейчас восемь месяцев.

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