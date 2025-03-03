Російський співак-пропагандист «довиступався» до підозри від СБУ

Лепс обіцяв «гонорари» за знищення танків ЗСУ

Служба безпеки України зібрала доказову базу і повідомила про підозру російському співаку-пропагандисту Григорію Лепсверідзе (більш відомому за сценічним псевдонімом «Лепс»). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Співак публічно підтримує повномасштабне вторгнення РФ в Україну, а також виправдовує та фінансує війну, розв’язану російськими агресорами. Зокрема, СБУ задокументувала, як після одного з концертів влітку 2023 року Лепс пообіцяв платити російським військовим по мільйону рублів за кожен знищений̆ танк ЗСУ.

Також Лепс неодноразово передавав окупаційним угрупованням РФ так звану «гумдопомогу» у вигляді бронежилетів, комплектів натільної білизни та продуктів харчування. Про це він регулярно розповідає під час своїх інтерв’ю російським пропагандистам.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Григорію Лепсверідзе про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Оскільки підозрюваний переховується від правосуддя на території росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Раніше «Главком» повідомляв, що Служба безпеки оголосила підозру ще одному російському співаку – Ярославу Дронову, відомому за сценічним псевдонімом Shaman. Він так само публічно підтримує та пропагує російську агресію проти України.

Також стало відомо, що у зоні так званої СВО (так Росія називає війну проти України) загинув родич російського шоумена-путініста Сергія Звєрєва.