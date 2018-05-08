России прогнозируют провал на «Евровидении-2018»

Песня Юлии Самойловой собирает очень низкие оценки экспертов

Российская певица Юлия Самойлова, которая в этом году участвует в песенном конкурсе «Евровидение», имеет невысокие шансы на победу. В этом убежден креативный продюсер Денис Путинцев. «В данном случае будут голосовать за исполнителя, а не за страну. Если там был Сергей Лазарев, то можно было голосовать за артиста. Сейчас такие



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Юлия Самойлова

Песня Юлии Самойловой собирает очень низкие оценки экспертов

Российская певица Юлия Самойлова, которая в этом году участвует в песенном конкурсе «Евровидение», имеет невысокие шансы на победу. В этом убежден креативный продюсер Денис Путинцев.

«В данном случае будут голосовать за исполнителя, а не за страну. Если там был Сергей Лазарев, то можно было голосовать за артиста. Сейчас такие чисто человеческие истории могут сработать: волнение, сожаление и тому подобное. Но Юлия Самойлова – не артист», - подчеркнул он.

По словам продюсера, ему вообще непонятно решение РФ отправить ее на конкурс. «Я не понимаю, на что надеется Россия в данном случае. Я не хочу переходить на личности, потому что Юля хорошая, сильная девушка, но она просто марионетка в руках тех людей, которые посылают на «Евровидение», - отметил Путинцев.

Также он раскритиковал участие конкурсантки в акции «Бессмертный полк» в столице Португалии.

«Я даже не хочу это обсуждать. Это более политическая акция, это какой-то цирк. Не знаю, фейк ли с этим «полком» и фото со Сталиным, и советскими флагами. Если это правда, то даже не знаю, как это комментировать. Юля Самойлова хорошая девушка, надеюсь, она получит то, что пообещали ей в ее родной стране», - резюмировал продюссер.

Напомним, Самойлова должна была представлять РФ на «Евровидении-2017» в Киеве. Однако СБУ запретила въезд певице в страну на три года, так как ранее она выступала в оккупированном Крыму. Тогда Россия отказалась менять конкурсанта и не стала принимать участия в конкурсе.

Джерело: Обозреватель