Злата Огневич пророчит Melovin седьмое место на «Евровидении-2018»

Прогнозы украинской певицы и участницы «Евровидении-2013» не сильно отличаются от предпочтений европейских букмекеров

Как ранее сообщал Scotch, букмекеры видят первую тройку лидеров международного песенного конкурса «Евровидение-2018» так: Израиль, Эстония и Норвегия. Но украинская певица и представительница Украины на «Евровидении-2013» Злата Огневич обнародовала своей топ-7 участников конкурса. На своем официальном канале в



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Злата Огневич

Прогнозы украинской певицы и участницы «Евровидении-2013» не сильно отличаются от предпочтений европейских букмекеров

Как ранее сообщал Scotch, букмекеры видят первую тройку лидеров международного песенного конкурса «Евровидение-2018» так: Израиль, Эстония и Норвегия.

Но украинская певица и представительница Украины на «Евровидении-2013» Злата Огневич обнародовала своей топ-7 участников конкурса.

На своем официальном канале в YouTube украинская звезда опубликовала видеоролик, в котором подробно рассказала о своих фаворитах.

Так, Злата, как и букмекеры по всему миру, считает, что огромные шансы на победу есть у представительницы Израиля, поскольку то, что она делает благодаря своему голосу, неподвластно каждому из участников. Также ее плюсами Злата считает артистизм и музыкальность.

В фавориты Златы Огневич попал и Александр Рыбак из Норвегии. А также она отметила дуэт из Франции, несмотря на то, что им букмекеры не дают высоких оценок.

Группа Equinox из Болгарии впечатлила украинскую певицу тем, что смысл их песни - это больше, чем все то, о чем сейчас петь привычно и трендово.

Привлек внимание артистки и представитель Чехии, который уже приезжал в Украину и был достаточно тепло принят украинскими поклонниками конкурса «Евровидение». Злате Огневич он понравился за свою пластичность и музыкальность.

А вот Элину Нечаеву из Эстонии Злата Огневич раскритиковала за повтор ее номера, который неоднократно видели и на сцене европейского песенного конкурса - например, у Полины Гагариной и даже в шоу Дженнифер Лопес.

Также украинская певица выразила поддержку представителю Беларуси, украинцу Никите Алексееву.

«Это очень светлый исполнитель, очень талантливый. Я чувствую, как внутренний свет помогает ему покорять сердца людей. Мне нравится и песня, и знаю, что номер на финале «Евровидения» будет очень ярким. Давайте поддержим нашего украинского парня и отправим за него свои голоса, - впервые прокомментировала выступление Alekseev Злата Огневич.

И седьмым фаворитом Златы стал еще один украинец Melovin, который выступит во втором полуфинале 10 мая..

«Он очень мощный и яркий, я буду следить за ним. Думаю, что у него интересное будущее, которое выходит за пределы нашей страны. Если человек харизматичный и амбициозный, то это найдет отклики у аудитории», - сказала Злата Огневич.