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    Злата Огневич пророчит Melovin седьмое место на «Евровидении-2018»

    Прогнозы украинской певицы и участницы «Евровидении-2013» не сильно отличаются от предпочтений европейских букмекеров
    Как ранее сообщал Scotch, букмекеры видят первую тройку лидеров международного песенного конкурса «Евровидение-2018» так: Израиль, Эстония и Норвегия. Но украинская певица и представительница Украины на «Евровидении-2013» Злата Огневич обнародовала своей топ-7 участников конкурса. На своем официальном канале в
    • Сьогодні, 13:42
    • Розсилка
    Злата Огневич
    Злата Огневич

    Прогнозы украинской певицы и участницы «Евровидении-2013» не сильно отличаются от предпочтений европейских букмекеров

    Как ранее сообщал Scotch, букмекеры видят первую тройку лидеров международного песенного конкурса «Евровидение-2018» так: Израиль, Эстония и Норвегия.

    Но украинская певица и представительница Украины на «Евровидении-2013» Злата Огневич обнародовала своей топ-7 участников конкурса.

    На своем официальном канале в YouTube украинская звезда опубликовала видеоролик, в котором подробно рассказала о своих фаворитах.
    Так, Злата, как и букмекеры по всему миру, считает, что огромные шансы на победу есть у представительницы Израиля, поскольку то, что она делает благодаря своему голосу, неподвластно каждому из участников. Также ее плюсами Злата считает артистизм и музыкальность. 
    В фавориты Златы Огневич попал и Александр Рыбак из Норвегии. А также она отметила дуэт из Франции, несмотря на то, что им букмекеры не дают высоких оценок. 
    Группа Equinox из Болгарии впечатлила украинскую певицу тем, что смысл их песни - это больше, чем все то, о чем сейчас петь привычно и трендово. 
    Привлек внимание артистки и представитель Чехии, который уже приезжал в Украину и был достаточно тепло принят украинскими поклонниками конкурса «Евровидение». Злате Огневич он понравился за свою пластичность и музыкальность. 
    А вот Элину Нечаеву из Эстонии Злата Огневич раскритиковала за повтор ее номера, который неоднократно видели и на сцене европейского песенного конкурса - например, у Полины Гагариной и даже в шоу Дженнифер Лопес. 
    Также украинская певица выразила поддержку представителю Беларуси, украинцу Никите Алексееву. 
     «Это очень светлый исполнитель, очень талантливый. Я чувствую, как внутренний свет помогает ему покорять сердца людей. Мне нравится и песня, и знаю, что номер на финале «Евровидения» будет очень ярким. Давайте поддержим нашего украинского парня и отправим за него свои голоса, - впервые прокомментировала выступление Alekseev Злата Огневич.
    И седьмым фаворитом Златы стал еще один украинец Melovin, который выступит во втором полуфинале 10 мая.. 
     «Он очень мощный и яркий, я буду следить за ним. Думаю, что у него интересное будущее, которое выходит за пределы нашей страны. Если человек харизматичный и амбициозный, то это найдет отклики у аудитории», - сказала Злата Огневич. 
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